Bammental. (cm) "Immer wenn es in der Region ein Unwetter gibt, sind wir betroffen - mal mehr und mal weniger", sagt Bammentals Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer. "Wahrscheinlich ist es die Lage im Tal des Königstuhls." Am Mittwoch traf es Bammental schon wieder: Während es in weiten Teilen der Region nur tröpfelte, wütete in der Elsenztalgemeinde ein kurzes, aber heftiges Unwetter mit Starkregen und Hagelkörnern so groß wie Fingernägel. Und mit vielen Einsätzen für die Feuerwehr.

Gegen 15 Uhr ging der erste Alarm ein: die Unterführung beim Rewe-Markt. Wenn es stark regnet, kommt es hier zu Problemen. So auch am Mittwoch. Da die Unterführung tiefer als die Kanalisation liegt, soll hier eigentlich eine kleine Hebeanlage das Wasser beseitigen.

Doch diese streikt immer mal wieder und ist mit den großen Wassermassen überfordert. So dauerte es auch gestern nicht lange, bis die Fahrbahn erst zur Hälfte und schließlich komplett bis knietief unter Wasser stand. Mehrere Autos versuchten noch durchzukommen und schafften es - bis auf einen Transporter eines ortsansässigen Gewerbebetriebs, der in den Fluten stehen blieb. "Der Fahrer hat die Wasserhöhe unterschätzt", sagt Winkelbauer. Der Motor ging aus, der Fahrer saß fest - und blieb sitzen, bis die Feuerwehr den Wagen befreite.

Die Unterführung wurde voll gesperrt. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen - was freilich dauerte. Etwa zwei Stunden, bis 17 Uhr, ging nichts mehr. Da wegen der Baustelle in der Industriestraße derzeit der komplette Verkehr ins Industriegebiet muss, kam es zu einem mehrere Hundert Meter langen Rückstau Richtung Gauangelloch - darin: mehrere Betonmischer mit frischem Beton. Wichtig war deshalb, dass die Unterführung schnell in Richtung Industriegebiet wieder freigegeben wird.

Doch es gab noch mehr Einsätze. Die insgesamt über 30 Feuerwehrleute aus Bammental und Wiesenbach waren bis 18 Uhr an 16 Stellen der Gemeinde im Einsatz. Mehrere Keller liefen voll, Gullydeckel wurden herausgespült. Am Fischersberg geriet eine Baugrube ins Rutschen und am Radweg Richtung Mauer kam es zu einem Hangrutsch.