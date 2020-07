Heiligkreuzsteinach. (pol/rprr/mare) Am Sonntagnachmittag hat sich abermals ein tödlicher Unfall auf der Landesstraße L535 ereignet, an dem ein Motorrad beteiligt war. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich ersten Infos zufolge gegen 15.10 Uhr. Ein Motorradfahrer kollidierte an der Einmündung nach Lampenhain mit einen VW-Passat, der offenbar die Vorfahrt des in Richtung Heiligkreuzsteinach fahrenden Motorradfahrer übersehen. Der Biker verstarb noch am Unfallort.

Die Autoinsassen erlitten einen Schock. Die L535 ist weiterhin gesperrt. Die Bürgermeisterin von Heiligkreuzsteinach war geschockt von dem erneuten tödlichen Motorradunfall.

Zwischen Heiligkreuzsteinach und dem hessischen Unter-Abtsteinach häufen sich aktuell die Unfälle. Erst am Donnerstag war ein 16-jähriger Biker tödlich verunglückt.

Update: Sonntag, 12. Juli 2020, 18.31 Uhr