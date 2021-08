Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach. Bis zu 700 Motorräder an einem Sonntag fahren nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises auf der Kreisstraße K 4118 zwischen Heiligkreuzsteinach und Heddesbach – viele davon stören durch übermäßigen Lärm die Odenwald-Idylle. Jetzt hat das Landratsamt auf die zahlreichen Beschwerden von Anwohnern reagiert und appelliert mit einer neuen Technik "an die Vernunft der Bikerinnen und Biker". Dazu ist an der Verbindungsstraße eine digitale Anzeigetafel installiert worden. Wird ein sich näherndes Motorrad lauter als 84 Dezibel, ist auf der Tafel die Aufforderung "Leiser" in roten Buchstaben zu lesen. Es ist die erste Anlage dieser Art im Landkreis.

Das Gerät steht am Ortsausgang Richtung Heddesbach, direkt an einer Steigung: Hier drehen viele Motorradfahrer besonders am Gashebel und "knattern" bergauf Richtung Wald. Doch der Schall breitet sich vor allem auch ins Tal mit seinen Wohnhäusern aus. So lägen bereits seit 2019 "verstärkt Beschwerden" von Anwohnern über den Lärm von dieser Kreisstraße vor, erklärte Landratsamtssprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Nachfrage. Der Lärm sei "in großen Teilen von Heiligkreuzsteinach zu hören" und werde "gerade an den Ruhetagen am Wochenende als sehr störend empfunden". Die nun getroffene Gegenmaßnahme stützt das Landratsamt auch auf eine Untersuchung des Landes-Verkehrsministeriums, wonach "viele Motorräder unzumutbar laut unterwegs" seien.

Vertreter des Straßenverkehrsamts Rhein-Neckar, der Heiligkreuzsteinacher Gemeindeverwaltung, der Polizei und des Amts für Straßen- und Radwegebau waren gemeinsam vor Ort, um sich auch akustisch ein Bild von der Situation zu verschaffen. Indem nun zu laute Motorradfahrer unmittelbar durch die Tafel zum "leiseren" Fahren aufgefordert werden, erhoffen sich die Behörden nach eigenen Worten "ein Bewusstsein bei den Verursachern für die Problematik zu schaffen und auf eine angepasste Fahrweise der Motorradfahrenden hinzuwirken".

Die Anzeigetafel kann nicht nur zwischen Autos und Motorrädern unterscheiden, sondern vor allem die Lautstärke des jeweils erfassten Fahrzeugs messen. "Das Gerät besteht aus zwei Komponenten", erläutert Hartmann. "Es klassifiziert Fahrzeuge und misst deren Geschwindigkeit sowie Lautstärke mit Hilfe von Doppler-Radar und Mikrofon." Die erhobenen Daten würden gespeichert, so die Pressesprecherin.

Handelt es sich bei dieser Kreisstraße also um die "lauteste" der Region? Das will das Landratsamt so nicht bestätigen, jedoch: "Die Belastung mit Motorradverkehr vor allem an Wochenenden ist in Heiligkreuzsteinach verhältnismäßig hoch, wie die genannten Verkehrsdaten bereits deutlich machen." So werde der Verkehr auf der K 4118 seit 2010 mit einem "Leitpfosten-Zählgerät" erfasst. Daraus gehe neben der eingangs genannten Zahl auch hervor, dass dort täglich durchschnittlich rund 750 Kraftfahrzeuge fahren. Für den konkreten Standort dieser ersten "Lärm-Anzeigetafel" im Kreis habe man sich in Abstimmung mit der Gemeinde entschieden. 4000 Euro der insgesamt rund 17.000 Euro teuren Anschaffung werden vom Land Baden-Württemberg gezahlt, den Rest trägt der Rhein-Neckar-Kreis.

Update: Dienstag, 24. August 2021, 19.45 Uhr

Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Display zeigt Motorradfahrern an, ob sie zu laut sind

