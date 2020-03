Heiligkreuzsteinach. (pol/mare) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße L535 ist am Sonntagabend ein 18-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 21.30 Uhr fuhr der 18-Jährige, zusammen mit seiner 16-jährigen Beifahrerin, von Abtsteinach her auf der L535 in Richtung Heiligkreuzsteinach. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an einen Baum. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und stürzte rund 20 Meter einen Hang hinunter. Für den 18-jährigen Autofahrer kam leider jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Seine 16-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Die L535 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 3.45 Uhr gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und der total beschädigte Daimler Chrysler sichergestellt.