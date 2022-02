Heidelberg/Neckargemünd. (lesa) Das Amtsgericht Heidelberg hat einen Rechtsanwalt mit Kanzlei in Neckargemünd wegen falscher Aussagen an Eides statt in zwei Fällen schuldig gesprochen. Der 53-Jährige wurde am Donnerstag zu einer Geldstrafe in Höhe von 28.000 Euro verurteilt. Das Gericht begründete die Verurteilung damit, dass der Jurist seine Funktion als Organ der Rechtspflege für persönliche Ziele missbraucht hat. Mit der Strafe blieb das Gericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 200.000 Euro. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert und kündigte gegenüber der RNZ an, in Berufung gehen zu wollen.