Nußloch. (agdo) Zum ersten Mal in der Geschichte Nußlochs wurde der Haushaltsentwurf öffentlich vorberaten - allerdings diskutierten die Ausschussmitglieder in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses nicht über das gesamte Zahlenwerk, sondern über noch ausstehende Anträge der Fraktionen. Je nach Antrag flossen nämlich teilweise zusätzliche Kosten in den Haushaltsentwurf 2018 mit ein.

Die Verwaltung teilte mit, dass für die Lindenschule neue Stühle für rund 12.600 Euro vorgesehen sind. Die jetzigen Stühle entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen, erklärte Bürgermeister Joachim Förster. Gleich fünf Anträge brachte die CDU-Fraktion ein, darunter die Sanierung der Schillerschule, die seit Langem überfällig ist. Die Planungen dazu sollen dieses Jahr in den Sommerferien anlaufen, informierte Bauamtsleiter Matthias Leyk.

Sollte alles nach Plan laufen, wird Ende des Jahres ein umfassendes Sanierungskonzept stehen. Als Sanierungsbeginn wurden die Sommerferien 2019 anvisiert, die Maßnahmen sollen spätestens Ende 2022 fertig sein. Es fanden bereits Vorort-Termine sowie Besprechungen im Rathaus mit der Schulleitung statt, informierte Förster. Die Schulleitung hatte auf einige Mängel aufmerksam gemacht, die Liste ist lang: So hätte man gerne etwa eine einheitliche und sichere Schließanlage in der Schule. Des Weiteren soll der Schulhof besser beleuchtet werden, denn abends halten sich dort immer wieder Jugendliche auf. Zudem soll die Schule auf Barrierefreiheit geprüft werden, eventuell soll im Anbau ein Aufzug nachgerüstet werden. Prüfen will man auch die Fluchtwege sowie die Brandschutzanforderungen.

Der Verwaltungsausschuss stellte nun 100.000 Euro Mehrkosten in den diesjährigen Haushalt für die Sanierung der Schule beziehungsweise dessen Planung ein. Michael Molitor (SPD) begrüßte den Antrag der CDU, zudem betonte er, dass die SPD am Erhalt der beiden Schulen, der Schillerschule sowie der Lindenschule, festhalte. Ralf Baumeister (FDP/BfN) war der Meinung, dass die Sanierung notwendig sei und auch von der Grünen-Fraktion sowie den Freien Wählern gab es für die Mehrkosten grünes Licht.

Des Weiteren beantragte die CDU eine Kompletterneuerung der Lautsprecheranlage auf dem Friedhof. Diese entspricht mittlerweile nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und macht immer wieder Probleme. Dafür wurden nun 15.000 Euro zusätzlich in den Haushalt eingestellt. Zudem stellte die CDU den Antrag, das Spielplatzkonzept zu überarbeiten. Insgesamt gibt es in Nußloch 17 öffentliche Spielplätze. Gemeinsam mit dem Gemeinderat, Rathauschef Förster sowie der Verwaltung soll nun überlegt werden, wie die Spielplätze künftig ausgestattet werden.

Die Grünen stellten einen Antrag, eine Ladestation für Elektro-Fahrzeuge am Rathaus sowie in der Tiefgarage aufzustellen. Ines Veits schlug vor, bei zukünftigen Anschaffungen von Gemeindefahrzeugen auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Und die Freien Wähler plädierten für eine Industriespülmaschine auf dem Freizeitgelände "Am Brunnenfeld". Der Verwaltungsausschuss erteilte allen Anträgen grünes Licht, allerdings muss der Gemeinderat noch zustimmen.