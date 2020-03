Gute Aussichten: In diesem Jahr soll die Pro-Kopf-Verschuldung in Mauer sinken. Foto: Trilsbach

Von Jutta Trilsbach

Mauer. Der Haushalt 2020 mit dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks ist unter Dach und Fach. Der Gemeinderat beschloss in seiner zurückliegenden Sitzung einstimmig den Gesamthaushalt. Im Fokus der Planungen stehen demnach die Umbau-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der Sport- und Kulturhalle mit Hallenbad sowie des Schulgebäudes.

Allein die Sport- und Kulturhalle wird insgesamt 5,3 Millionen Euro verschlingen und in den nächsten zwei Jahren Löcher in den Haushalt reißen, die mit neuen Krediten gestopft werden müssen. Der diesjährige Haushaltsplan wurde daher mit viel Um- und Weitsicht in einer gemeinsamen Klausurtagung entworfen. Kämmerin Monika Czemmel präsentierte das 300-Seiten-Werk, das die Verwaltung nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt hat.

Hintergrund Mauer. (tri) Gemäß dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht muss die Gemeinde in ihrer Haushaltsplanung eine Drei-Komponenten-Rechnung aufmachen: den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz). Alle Beträge für das Jahr 2020 in Euro. Ergebnishaushalt > Ordentl. Erträge: 8,34 Mio. > Ordentl. Aufwendungen: 8,17 [+] Lesen Sie mehr Mauer. (tri) Gemäß dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht muss die Gemeinde in ihrer Haushaltsplanung eine Drei-Komponenten-Rechnung aufmachen: den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz). Alle Beträge für das Jahr 2020 in Euro. Ergebnishaushalt > Ordentl. Erträge: 8,34 Mio. > Ordentl. Aufwendungen: 8,17 Mio. > Gesamtergebnis: 175.400 Wichtigste Erträge > Steuern u. Abgaben: 3,94 Mio. > Zuweisungen u. Umlagen: 2,98 Mio. > Aufgelöste Investitionszuwendungen: 171.000 > Entgelte öffentl. Leistungen: 807.000 > Priv. Leistungsentgelte: 243.000 Wichtigste Aufwendungen > Transferaufwendungen: 4,57 Mio. > Personal: 1,47 Mio. > Sach- u. Dienstleistungen: 1,25 Mio. > Abschreibungen: 514.000 Finanzhaushalt > Einzahlungen Verwaltung: 8,17 Mio. > Auszahlungen Verwaltung: 7,65 Mio. > Zahlungsmittelüberschuss: 518.000 > Finanzbedarf Investition: -1,51 Mio. > Finanzierungsbedarf: -996.000 > Kreditaufnahme: 0 > Verschuldung 31.12.: 1,68 Mio. > Pro-Kopf-Verschuldung: 418 Wichtigste Investitionen > Erschließ. Karlsbrunnen: 540.000 > Grundstückserwerb: 470.000 > Sanierung Lilienstraße: 430.000 > Sport- und Kulturhalle: 300.000 > Zuführung Wasserwerk: 200.000 > Feuerwehr: 180.400 > Ausbau Breitband: 50.000 > Sanierung Pfeffersberg: 45.000 > Sanierung Rad-Feldweg: 50.000 > Friedhofstelen: 30.000 > Tilgung Hochwasserschutz: 22.000 > Spielplatz Karlsbrunnen: 10.000 Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserwerk > Erträge: 349.000 > Aufwendungen: 410.000 > Jahresverlust: 61.400 > Kreditaufnahme: 160.000

Bürgermeister John Ehret erklärte in seiner Haushaltsrede: "Unsere Gemeinde profitiert von der deutschlandweit positiven Konjunktur durch weiter steigende Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, auch die Steuereinnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer sind weiterhin stabil oder steigend." Was Mauer auch zugutekommt: die steigenden Einwohnerzahlen. Allein im zweiten Halbjahr 2019 ging es von 4016 hinauf auf 4040 Ende Dezember.

Der Rathauschef ging auf notwendige Investitionen ein und blickte in die Zukunft: "Es ist eine Unmenge an Geld, die wir bewegen müssen", so Ehret. "In diesem Jahr sind als investive Maßnahmen 850.500 Euro als Einzahlungen und 2,3 Millionen Euro als Auszahlungen eingeplant." Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel für die Finanzierung der Investitionstätigkeit sowie Kredittilgungen würden sich die Mittel bis zum Jahr 2023 auf rund 730.000 Euro reduzieren und zwei neue Kredite in den Jahren 2021 und 2022 notwendig machen.

Wie bisher müsse jede Ausgabe genau überlegt und besonnen getätigt werden. "Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, erforderliche Investitionen anzugehen und diese im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten in die Tat umzusetzen, um unsere Gemeinde in Zukunft attraktiv und lebenswert zu erhalten", sagte Ehret. Dabei vertraue er auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und dankte dem Gemeinderatsgremium für eine souveräne und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie Kämmerin Monika Czemmel für die Erstellung des umfangreichen Zahlenwerkes.

Demnach weist der Ergebnishaushalt 2020 Erträge in Höhe von 8,34 Millionen Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 8,17 Millionen Euro auf, sodass unterm Strich ein Plus von 175.000 Euro erwirtschaftet werden kann. Im Finanzhaushalt ergibt sich ebenfalls ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 518.000 Euro. Unter Einbeziehung der geplanten Investitionstätigkeit der Gemeinde reduzieren sich die liquiden Mittel Ende 2020 um rund 1,1 Millionen Euro.

Da aus 2019 noch ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen, seien Steuererhöhungen oder eine Kreditneuaufnahme – außer für den Eigenbetrieb Wasserwerk – nicht erforderlich, argumentierte Monika Czemmel. Sie betonte: "Erfreulich ist vor allem, dass wir aus dem Vorjahr liquide Mittel in Höhe von 3,8 Millionen Euro haben und dass sich die Pro-Kopf-Verschuldung in diesem Jahr von 438 auf 418 Euro verringert."