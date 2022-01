Von Benjamin Miltner

Bammental. "Ein Haushalt, der mit Defiziten abschließt, nicht ohne Kreditaufnahmen auskommt und der von den positiven Verläufen der Vorjahre lebt." Treffender als Kämmerin Eva-Maria Rother kann man den Bammentaler Etat für das Jahr 2022 nicht zusammenfassen. Sie hielt in der jüngsten Gemeinderatssitzung – wie auch schon im Vorjahr – Corona-bedingt die einzige Rede zum 238-Seiten-Werk, während Bürgermeister Holger Karl und die Fraktionssprecher ihre Werke nur schriftlich abgaben (vgl. Artikel unten).

Zu den zentralen Zahlen: Im Ergebnishaushalt – das laufende Geschäft – steht ein Fehlbetrag von gut 1,4 Millionen Euro, den Rother zum einen mit gestiegenen Umlagen an Land und Kreis in Folge guter Steuereinnahmen der Vorjahre begründete. Und zum anderen damit, dass die Landeszuschüsse für die neue Kita erst im Jahr 2023 ausgezahlt werden. Der Haushalt sei dennoch genehmigungsfähig, da der Fehlbetrag mit "den außerordentlich guten Ergebnissen der Vorjahre" verrechnet werden könne.

Hintergrund > Den Haushaltsplan 2022 hat der Gemeinderat in Bammental ebenso einstimmig verabschiedet (siehe weitere Artikel) wie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Zahlen, gibt einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben, den [+] Lesen Sie mehr > Den Haushaltsplan 2022 hat der Gemeinderat in Bammental ebenso einstimmig verabschiedet (siehe weitere Artikel) wie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Zahlen, gibt einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben, den Schuldenstand der Gemeinde sowie aktuelle Investitionen. Alle Angaben gerundet und in Millionen Euro. bmi Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge: 16,2 Ordentliche Aufwendungen: 17,6 Gesamtergebnis: -1,4 > Wichtigste Einnahmen Steuern und Abgaben: 7,3 davon Einkommenssteuer: 3,8 Gewerbesteuer: 2,0 Zuweisungen und Umlagen: 5,5 Öffentliche Leistungen: 1,4 > Wichtigste Aufwendungen Transferleistungen: 6,9 davon Kreisumlage: 2,7 Umlage an das Land: 2,5 Zuweisungen an Zweckverbände: 1,0 Personalkosten: 4,3 Sach- und Dienstleistungen: 2,5 Finanzhaushalt Bedarf aus lauf. Verwaltung: -0,75 Finanzierungsbed. an Investitionen: -2,3 Finanzierungsbedarf insgesamt: -3,0 Liquide Mittel zum Jahresende: 4,1 Investitionen > Ausgaben: Insgesamt: 6,7 Wirtschaftsförderung: 2,0 Erneuerung Festplatz: 1,8 Raumlüfter Einrichtungen: 0,9 Sanierung Elsenztalschule: 0,5 Umlage Fiber-Zweckverband/ Verlegung Glasfaser: 0,5 Sanierung Löns-Weg/Bammertsberg: 0,5 Neuer Standort Feuerwehr: 0,2 Grundstückserwerb: 0,12 > Wichtigste Einnahmen: Insgesamt: 4,5 Veräußerungen Grundstücke: 2,0 Zuschuss Sanierung Festplatz: 0,8 Zuschuss Lüfter Schulen/Kitas: 0,74 Zuschuss Neubau Kita: 0,4 Zuschuss Erweiterung Gymnasium: 0,12 Schuldenstand Jahresende 2022 Gesamtverschuldung: - 6,7 Kernhaushalt: - 5,0 Eigenbetrieb Wasserversorgung: - 2,1 Einwohnerzahl: 6625 Schulden pro Einwohner: - 1016 Eigenbetrieb Wasserversorgung > Erfolgsplan Einnahmen: 0,78 Ausgaben: 0,75 Gewinn: 0,03 > Vermögensplan Einnahmen: 1,24 Ausgaben: 1,24 Vorgesehene Kreditaufnahme: 0,9

Im Finanzhaushalt kommt ein weiterer Finanzierungsbedarf für Investitionen von 2,3 Millionen hinzu. Dafür ist eine Kreditaufnahme von zwei Millionen Euro geplant, die laut Rother nicht in Anspruch genommen werde, wenn etwa die Steuereinnahmen höher ausfallen als bei der sehr konservativen eigenen Schätzung. Eine übrige Finanzlücke von 1,2 Millionen wird aus dem Gemeindesäckel bezahlt. Die Gemeinde soll dennoch Ende 2022 laut Planansatz über 4,1 Millionen Euro Liquidität verfügen – und laut Hochrechnung über 8,4 Millionen Euro.

Rathauschef Karl sieht den zweiten "Pandemie-Haushalt" als bemerkenswerte Leistung angesichts der Umstände. Neben Corona selbst nannte er die daraus folgenden unterbrochenen Lieferketten sowie den Preisanstieg insbesondere im Energiebereich. In diesem herausfordernden Kontext sei es Bammental gelungen, mit der neuen Kita am Wald und der Sanierung der Kreisstraße K 4160 zwei Infrastrukturprojekte mit 11 Millionen Euro Volumen abzuschließen. Und auch für 2022 verfüge die Gemeinde über finanzielle Schlagkraft und gehört bei den Investitionen pro Kopf zum ersten Mal überhaupt zu den stärksten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis.

Unter den insgesamt 6,7 Millionen Euro an Investitionen stehen zwei Millionen als "Wirtschaftsförderung" für eine gewerbliche Erschließung des Gebietes "Vorschlehern" bereit. 1,8 Millionen Euro sind für die Erneuerung des Festplatzes als letzte Maßnahme des Sanierungsgebietes Schwimmbadviertel vorgesehen, rund 0,9 Millionen für raumlufttechnische Anlagen in Schulen und Kitas sowie je eine halbe Million für Glasfaser-Verlegung, Erneuerung der Elsenztalschule und Sanierung des Hermann-Löns- und Bammertsbergwegs.

Ein "volles Arbeitsprogramm" für 2022 hat sich die Gemeinde laut Karl vorgenommen. Was den Bildungs- und Betreuungsbereich angeht, soll der Erweiterungsbau für das Gymnasium im zweiten Versuch im Frühjahr begonnen. Zudem sollen beide Schulen mit schnellem Internet und diese wie die Betreuungseinrichtungen mit Luftfilteranlagen ausgestattet und letzte Räume im Regenbogenkindergarten erneuert werden. Zudem werde die Sanierung der Elsenztalschule vorbereitet, die das Land mit 0,9 Millionen Euro fördert. In Sachen Klimaschutz steigt Bammental mit Gaiberg aus dem gemeinsamen Management im Gemeindeverwaltungsverband aus, will das Thema stattdessen als Duo forcieren und etwa einen Klimatag für die Bevölkerung planen.

Über das kommende Jahr hinausblickend stehen für die Gemeinde die Planung für das neue Feuerwehrhaus an, die Sanierung des Waldschwimmbades, die Erneuerung und Erweiterung der TV-Halle sowie Planungen für ein neues Sanierungsgebiet im Ort. "Gleichzeitig gilt es, den Herausforderungen der neuen Zinsniveaus, dem Schreckgespenst Verwahrentgelt und der Inflationsrate zu begegnen", mahnt Kämmerin Rother. Um in diesen Rahmen die langfristige Liquidität zu erhalten und auch künftig einen leistungsfähigen Haushalt aufzustellen, müssten etwa auch Entgelte und Benutzungsgebühren regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Neustart für Klima, Schulen und Verkehr

Auf diese drei Themen setzten die Räte ihre Schwerpunkte. Lob gab es für den Haushalt und den Zusammenhalt in der Gemeinde.

Bammental. (bmi) Individuelle Kritik- und Schwerpunkte: Das zeichnet auch diesmal die Reden der Fraktionssprecher zum Haushalt 2022 aus. In zwei Einschätzungen scheinen sich die Bürgervertreter aber einig: Sie loben die Verwaltung für einen vorausschauenden wie bedachten Haushaltsplan. Und sie danken dem Rathaus wie Vereinen, Organisationen und einzelnen privaten Engagierten, die in Bammental zahlreiche Test- und Impfangebote auf die Beine gestellt und sich darüber hinaus um den Zusammenhalt zu Corona-Zeiten bemüht haben.

> Albrecht Schütte (CDU/BV) machte neben dem sparsamen Haushalten die "ganz erheblichen Ausgleichszahlungen" von Bund und Land sowie die "deutliche Zunahme der Gewerbesteuereinnahmen" für die gute aktuelle Lage als Gründe aus. So sei hier auch die Erschließung des Gewannes Vorschlehern von großer Relevanz. Zwar sei niemand begeistert, wenn das Feld hinter dem eigenen Haus bebaut werde. Aber mit einer Erschließung über die Kreisstraße K 4160, Begrenzung der Gebäudehöhe und geringen Schallemissionen "sind die Arbeitsplätze der Firma Profitec/ECM doch solche, die eine Gemeinde gerne ausweist", meinte Schütte zu den dortigen Plänen und kritischen Stimmen der Anwohner. Insgesamt seien keine Steuererhöhungen nötig. Der sehr vorsichtige Haushaltsplan könnte im Vollzug auch 2022 einen Überschuss erwirtschaften, der Projekte wie weitere Straßensanierungen, die Erweiterung der Elsenztalschule, den Feuerwehr-Neubau und die Erneuerung des Waldschwimmbades ermöglicht. Neben der Bildung setzt die CDU/BV auch beim Klimaschutz einen Schwerpunkt, will den CO2-Ausstoß der Gemeinde unter anderem durch eine Photovoltaikanlage am Familienzentrum und eine Wärmeplanung für den Ort verringern und die restlichen Emissionen über eine Kompensation bei der Klima-Stiftung neutralisieren.

> Anette Rehfuss (Grüne) freut sich, dass durch das hohe Eigenkapital zahlreiche zusätzliche Mittelanmeldungen und Anträge finanzierbar seien. Diese müssten aber auch "das Gemeinwohl und den Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen fördern und die planetarischen Grenzen respektieren". Sie sieht den Ausstieg aus dem GVV-Klimamanagement als Chance, den Stillstand in diesem Bereich durch mit Gaiberg geteiltes Personal und eine Stabstelle im Rathaus zu beenden. Ein integriertes Klimaschutzkonzept soll eines der ersten Ergebnisse sein. Rehfuss sieht die Neugestaltung des Fest- und Parkplatzes am Schwimmbad als größten Ausgabenposten im Bereich Mobilität als "falsches Signal", wenn nicht gleichermaßen für energiesparende Mobilität wie Infrastruktur investiert werde: etwa für an Fahrradanhänger orientierte Radparkplätze an öffentlichen Einrichtungen und ein Radwegekonzept samt Verbindungen nach Neckargemünd und Gaiberg. Der Neubau des Feuerwehrhauses soll an "einen guten und ökologisch vertretbaren Standort außerhalb der Retentionsflächen" stattfinden, die Sanierung von Waldschwimmbad und Erweiterungen an Elsenztalschule und Gymnasium Energieeinsparpotenziale ausreizen sowie "im gewünschten Tempo vorangehen". Dies sei auch beim Ausbau des Glasfasernetzes nötig.

> Fotis Dimitriou (Pro Bammental) sieht die Gemeinde vor dem "Luxusproblem", zur Vermeidung von Negativzinsen über Geldanlagealternativen nachzudenken. Dies liege an den weiterhin guten Steuereinnahmen und der Gewerbeentwicklung, auch wenn er die Hauptstraße dabei weiter als "unser Sorgenkind" mit "enormem Handlungsbedarf" ausmacht. Pro Bammental befürchte weitere Ladenschließungen und damit einen Verlust an Attraktivität und Steuerkraft, dem ein fachlich zu erarbeitendes Hauptstraßenkonzept entgegenwirken soll. Insgesamt solle die Gemeinde bei Neuansiedlung von Gewerbe und Handel "als Vermittler nachhaltiger tätig werden". Er erinnert daran, die 2021 wohl auch Corona-bedingt ausgebliebene Überprüfung des Gemeindeentwicklungsplans im Jahr 2022 nachzuholen, um "die finanzielle Machbarkeit im Auge zu behalten". Dimitriou sieht die Beethoven- und Schumannstraße als nächste zu sanierende Straßenzüge; er will die Ausgestaltung eines Jugendbeirats ebenso vorantreiben wie ein Konzept für die Umgestaltung der Elsenzhalle.

> Rüdiger Heigl (SPD) bediente sich für drei Themen am Sprichwort "Was lange währt, wird endlich gut!": erstens die Inbetriebnahme der Kita am Wald, die "eine lang ersehnte Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes" bewirke. Zweitens der Abschluss der Sanierung von Industrie- und Reilsheimer Straße, wo zahlreiche Unannehmlichkeiten durch bessere Kommunikation zwischen den beteiligten Nachbargemeinden und Kreisbehörden hätten vermieden werden können. Um ähnliche Großprojekte im laufenden Betrieb besser zu steuern, solle das Bauamt personell gestärkt werden. Drittens "nach jahrelangem Ignorieren der Verwaltung" die Erstellung eines Lärmaktionsplanes, dessen Ergebnisse zu einer Disziplinierung des Verkehrs beitragen könnten. Die "katastrophale Verkehrssituation und Missachtung des existierenden Parkkonzeptes" birge dennoch Handlungsbedarf. Um Bammental weiter als sehr attraktiven Schulstandort zu erhalten, müssten die Erweiterung des Gymnasiums und auch die Ausweitung der Elsenztalschule, deren Konzeption die SPD sehr befürwortet, mit hoher Priorität angegangen werden. Zuletzt lobt Heigl die Bürgernähe der Verwaltung, sieht jedoch deren ausgeprägte Personalfluktuation als anhaltend unbefriedigende Situation.

> Dirk Nebelung (UWB) freute sich über das Bammentaler Privileg, die Ortsentwicklung gestalten zu können, anstatt nur Streichungen und Mittelsperrungen veranlassen zu müssen. So seien Sanierungen im Ort inklusive Festplatz selbstverständlich, erste Ideen für ein weiteres Sanierungsgebiet rund um das Oberdorf und die Entwicklung des Areals rund um die TV-Halle existent. Was die lange Wunschliste für die Erweiterung der Elsenztalschule angeht, mahnt die UWB zu einer genaueren Bedarfsanalyse und freut sich über den "wahren Kinderpalast in Holzbauweise" der Kita am Wald mit der SRH als "neuen Mitspieler in der vielseitigen Bammentaler Kindergarten-Landschaft". Nebelung wünscht sich ein zweites E-Auto, das auch tagsüber der Bevölkerung zur Verfügung steht. Zudem hofft er, dass die Aufstellung der Starkregenrisikogefahrenkarte neuen Schwung in die Renaturierung des Weihwiesenbaches bringt, um die es zuletzt sehr ruhig geworden sei. Für die Sanierung des Anglerteichs ist im Zuge der Gestaltung des Gebietes "Vorschlehern" ebenso ein Konzept nötig wie für die künftige Ausrichtung der Friedhöfe. Auch bei der Nachverdichtung für mehr Wohnraum sei mehr Kreativität gefragt, potenzielle private Flächen liegen weiter brach.