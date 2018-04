In Dossenheim geht es hoch hinaus

Das Gemälde der Unterwasserwelt ist das Highlight des Bades in Mauer. Foto: Schneider

Mauer. (lana/saro) Beim Blick auf die Unterwasserwelt an der Wand fühlt man sich fast wie im Meer. Das Schwimmenlernen macht im Hallenbad in Mauer besonders viel Spaß. Die RNZ hat dieses als Teil der Reihe "Hallenbäder der Region" getestet. Aber hat das Bad noch mehr zu bieten als schöne Wandmalerei?

> Die Erreichbarkeit: Nach Mauer kommt man mit der S-Bahnlinie 5 ohne Probleme. Steigt man am Bahnhof aus, sind es zu Fuß etwa zehn Minuten bis zum Bad. Wer der Beschilderung zum Schulzentrum folgt, gelangt zum Schwimmbad auf dem Schulhof. Das ist auch mit dem Auto möglich, sobald man in Mauer ist. Vor dem Schulzentrum gibt es viele Parkplätze, von denen zwei für Behinderte vorgesehen sind. Die Adresse des Bads lautet Kirchenstraße 28-30.

> Der Umkleidebereich: Rechts und links von der Kasse gibt es für Frauen und Männer je eine Sammelumkleide. Zu diesen muss man Stufen hinabgehen, weswegen der Bereich für Rollstuhlfahrer nicht befahrbar ist. Eine Einzelumkleide für diejenigen, die Privatsphäre möchten, befindet sich in einer Ecke. Im Raum stehen Bänke, auf denen man sich ausbreiten kann. Eine Wand ist von Spinden bedeckt, für die man eine Ein-Euro-Münze braucht. Hier fällt das Alter des Bads auf, denn im Inneren der Spindtür wird noch um den Einwurf einer D-Mark gebeten. Das Bad wurde nämlich schon im Jahr 1963 gebaut und seitdem nur teilsaniert. An den Wänden hängen sechs Föhne in verschiedenen Höhen. Einer davon ist ein Handföhn, aus welchem nur sehr wenig Luft herauskommt. Die anderen fünf überzeugten aber im Test. Praktisch ist die zweistufige Bank, die kleinere Gäste benutzen können, um mit dem Kopf unter den Föhn zu kommen. Auf dem Boden lagen beim Besuch der RNZ viele Haare verstreut - Schuhe oder Badeschlappen sind zu empfehlen.

> Die sanitären Anlagen: Auch im Duschbereich war der Boden beim RNZ-Besuch nicht sehr sauber. Die Fußdesinfektion funktionierte leider nicht. Die fünf Duschen sind warm und eine von ihnen ist abgegrenzt. Durch eine Tür geht es vom Duschraum aus zur Toilette.

> Die Attraktionen: Tritt man durch die Tür in die Schwimmhalle, fällt sofort das

Wandbild einer Unterwasserlandschaft ins Auge. Der bunte Clownfisch und der Krake scheinen den Besucher beim Baden im 16,75 Meter langen Lehrschwimmbecken zu beobachten. Dieses ist zwischen 0,80 und 1,60 Meter tief. Eine gelbe Linie auf dem Boden zeigt an, wo das Becken tiefer wird. Auf drei Bahnen kann hier nach Belieben geschwommen und geplanscht werden. Alles unter der Aufsicht der Meeresbewohner an der Wand. Das Becken zu betreten, ist sehr angenehm, denn eine breite Treppe führt den Schwimmer in das 28,5 Grad warme Nass. Eine Hebevorrichtung für Rollstuhlfahrer gibt es nicht. Auch nach Startblöcken sucht man vergeblich. Um das Becken herum stehen Bänke und Stühle.

> Die besonderen Angebote: Jeder zwischen vier Monaten und 90 Jahren kann die Kurse der DLRG, der Volkshochschule und des Schwimmvereins "Delfish" besuchen. Ob Babyschwimmen oder Aquafitness, jeder kann etwas für sich finden. Auch die Schulen der Umgebung nutzen das Schwimmbad regelmäßig für den Unterricht. Sobald Kinder anwesend sind, legt der Bademeister Schwimmnudeln, Ringe und Bretter zum Spielen heraus. Auch größere Gäste können auf Nachfrage etwas aus dem Fundus benutzen. Sogar Schwimmbrillen gibt es, die man ausleihen kann. So bleiben die Augen chlorfrei. Jeden Mittwoch ist in Mauer Warmbadetag. Bei angenehmen 31,5 Grad kann man hier Bahnen ziehen oder im Wasser herumdümpeln. Einen Kiosk oder ähnliches gibt es nicht.

> Die Preise und Öffnungszeiten: Für den Eintritt ins Schwimmbad zahlen Kinder ab vier Jahren und Schwerbehinderte 1,50 Euro, für Erwachsene ab 16 Jahren kostet es 2,80 Euro. Wer beim regelmäßigen Schwimmen sparen will, kann eine Zehnerkarte kaufen. Das Bad hat dienstags und donnerstags nicht für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Montags kann man von 18 bis 19 Uhr schwimmen, mittwochs von 14.30 bis 22 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr. Das Hallenbad ist in den Winter- und in den Sommerferien wegen Wartungsarbeiten geschlossen.

> Das Fazit: Zu bemängeln war, dass beim RNZ-Besuch der Boden des Umkleide- und Duschbereichs nicht sehr sauber war. Wer aber in einer ruhigen Atmosphäre schwimmen will, der ist in Mauer richtig. Auch zum Entspannen eignet sich der etwas flachere Bereich sehr gut. Das Wandbild unterstützt das angenehme Ambiente.