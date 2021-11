Bammental. (cm) Der schreckliche Unfall am Reilsheimer Bahnhof war am Wochenende längst nicht der einzige Einsatz für die Bammentaler Feuerwehr. Am Samstag gegen 21.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum örtlichen Gymnasium alarmiert. Dort hatten laut Polizei vier bis fünf Jugendliche auf einer Feuertreppe Feuer gemacht. Ihnen gelang die Flucht. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf RNZ-Nachfrage berichtete, hatten Zeugen das Feuer gesehen und Alarm geschlagen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte seien die Jugendlichen geflüchtet. Die Fahndung verlief ohne Erfolg. Zum Glück sei das Feuer nicht auf das Gebäude übergegriffen.

Feuerwehrchef Timo Winkelbauer erklärte, dass es sich die Jugendlichen ganz oben auf der Fluchttreppe aus Metall bequem gemacht hatten. Für das "Lagerfeuer" hatten sie mehrere Holzstücke mitgebracht, ebenso eine Picknickdecke und Getränke. Die Flammen seien mit einem Feuerlöscher schnell erstickt gewesen. Nachdem auch Vandalismusspuren im Schulhof beseitigt waren, konnte der Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet werden.

Damit hatte die Bammentaler Feuerwehr in 36 Stunden vier Einsätze. Los ging der Einsatz-Marathon am Freitagnachmittag mit der Unterstützung der Neckargemünder Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand. Nach den beiden erwähnten Einsätzen bildete in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr ein Fehlalarm in einem örtlichen Industriebetrieb den Abschluss.