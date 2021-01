Von Christoph Moll

Eppelheim. Seit vielen Jahren schickt Margit H. aus Eppelheim ihren Freunden in den USA immer zum Jahreswechsel einen Kalender mit schönen Motiven aus Deutschland. Und die Freunde schicken ihr einen Kalender mit Motiven aus den Vereinigten Staaten. "Da hat jeder Freude dran", sagt die 84-Jährige. Doch diesmal gab es mehr Frust als Freude. Denn das Verschicken des Kalenders in die USA sollte 60 Euro kosten, weshalb die Seniorin den Kalender lieber behielt.

Die Geschichte begann damit, dass Margit H. den Kalender Anfang Dezember bei der Postfiliale in Eppelheim – wie jedes Jahr – als Großbrief aufgeben wollte. "Die Postangestellte prüfte Gewicht und Format", erzählt sie. Alles sei okay gewesen. Als die Angestellte dann auf der Adresse das Zielland USA sah, habe sie gesagt, dass der Versand nur als Paket für 60 Euro möglich sei. "Ich war total verdattert", erzählt die Seniorin. "Der Inhalt hatte ja nur knapp 20 Euro gekostet." Um die lange Warteschlange hinter ihr nicht aufzuhalten, sei sie nach Hause gegangen. "Ein Bekannter fand dann heraus, dass man für 8,89 Euro ein Päckchen dieses Formats und Gewicht weltweit verschicken kann, wenn man die Marke online kauft", berichtet die Frau. "Dazu gab es den Hinweis, dass Filialpreise vom Onlinepreis abweichen könnten."

Die Seniorin verstand dies so, dass sie die Online-Marke auch in der Postfiliale in Eppelheim kaufen könne. Also machte sie sich erneut auf den Weg. Bei der Post habe sie die Antwort bekommen, dass sie sich die Marke selbst besorgen oder eben 60 Euro zahlen müsse. "Ich bin über 84 Jahre alt und froh, dass ich noch zur Post laufen kann", meint die Seniorin und fragt verwundert: "Sind in Deutschland alle Älteren online? Oder haben alle jemanden, der das für sie erledigt? Oder zahlen alle einfach diesen Preis, der in keinem Verhältnis zum Inhalt steht?"

Die RNZ hat bei der Post nachgefragt. Die preisliche Differenz erkläre sich mit der Corona-bedingten Tatsache, dass das per Internet aufgegebene Päckchen auf dem Seeweg transportiert wird und das in der Filiale aufgegebene Premium-Paket per Luftfracht.

"Aufgrund der Corona-bedingt nach wie vor sehr stark eingeschränkten Transportkapazitäten und langen Laufzeiten bieten wir Päckchen sowie Pakete ohne den Service Premium für den Versand in die USA derzeit nur online an", erklärt Postsprecher Marc Mombauer. "So stellen wir sicher, dass die Transportkapazitäten ausreichen und unsere Kunden die mit dem Seetransport verbundenen langen Laufzeiten bereits während des Kaufprozesses explizit und nachweisbar wahrnehmen." Die Onlinefrankierung sei "für jedermann und jederzeit zugänglich".

Für Margit H. ist das keine zufriedenstellende Auskunft. "Nicht jeder Ältere ist im Internet unterwegs", gibt sie zu bedenken. "Es ärgert mich, dass auf diese keine Rücksicht genommen wird." Sie selbst habe zwar einen Computer, aber könne damit nicht alles erledigen. Viele Senioren würden wohl aufgegeben oder eben in den sauren Apfel beißen und die 60 Euro zahlen.

Margit H. gehört zu jenen, die aufgegeben haben. Den Kalender hat sie erst jetzt wieder ausgepackt. "Ich hatte noch auf ein kleines Wunder gehofft", sagt sie. Da dieses aber ausblieb, wird sie den Kalender wohl bei sich selbst aufhängen. "Es ist klar, dass das Versenden etwas kostet", meint sie: "Aber ich sehe nicht ein, dafür 60 Euro zu zahlen." Das habe sie auch ihren amerikanischen Freunden erzählt und sich entschuldigt. Der Kalender aus den USA sei schon angekommen: "Das war mir peinlich." Nächstes Jahr wird sie wohl keinen Kalender mehr verschicken.

Etwas tröstet die 84-Jährige jedoch: Dass der Kalender auf dem günstigeren und ihr verwehrt gebliebenen Seeweg wohl ohnehin wochenlang unterwegs gewesen wäre. "Der wäre dann wohl erst an Ostern angekommen."