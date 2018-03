Leimen-Lingental. (sg) Ganz gewiss nicht leicht werden die sechs Monate von Juni bis November 2018. Dieser Zeitraum ist für die Sanierung der Landesstraße L 600 zwischen dem Dachsbuckel und dem Verkehrskreisel Gaiberg sowie für die unausweichlichen Baumaßnahmen im Leimener Stadtgebiet Lingental eingeplant. Pendler und Bewohner des kleinen Leimener Ortsteils Lingental werden sich umstellen müssen, da sich die Zufahrt nach Lingental während dieser Bauzeit auch noch ändert.

Aber zumindest wird alles darangesetzt, für die betroffenen Lingentaler die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. So soll die Erreichbarkeit des Ortsteils und seiner Straßen je nach Bauabschnitt entweder von Osten oder von Westen her gewährleistet werden. Insbesondere sorgen sich nach dem Bericht in der RNZ die Anwohner um ihre Zufahrt zu ihren Häusern und Wohnungen in den Sommerferien. Von Anfang August ist nämlich für drei Wochen die Erneuerung der Fahrbahndecke der Landesstraße anberaumt. Diese Arbeiten werden auch die Abzweigung in den Kastanienweg als einzige Auffahrtsmöglichkeit zum Wohngebiet Lingental tangieren.

Grundsätzlich werde man alles daransetzen, auch in dieser Phase der Erneuerung der L 600 die Zufahrt zu den Häusern zu gewährleisten, schilderte jetzt Rudi Kuhn. Der Leiter der Technischen Betriebe Leimen sagte: "Die Baumaßnahmen wurden zeitlich aufeinander abgestimmt, um die Belastungen für die Betroffenen möglichst gering zu halten." Da die Erneuerung der Landesstraße in "Abschnitt West" und "Abschnitt Ost" unterteilt ist, werde man schauen, dass man die Fahrbahndecke etwa bis zur Mitte der Auffahrt zum Kastanienweg fertigstellt. Erst danach wird der nächste Bauabschnitt Richtung Verkehrskreisel Gaiberg angegangen. "Wir versuchen das so hinzubekommen, dass möglichst immer eine Seite des Kastanienwegs befahrbar bleibt."

Der genaue Endpunkt, bis wohin im ersten Abschnitt die Fahrbahn der L 600 in Lingental erneuert wird, sei noch nicht endgültig festgelegt. Allerdings könne es in diesem Zeitraum kurzfristig zu "zeitlich begrenzten verkehrlichen Behinderungen" kommen, wie Rudi Kuhn erläuterte. "Anwohner müssen damit rechnen, dass Lastwagen oder Straßenbaufahrzeuge die ansonsten gewährleistete Einfahrt in den Kastanienweg zeitweise blockieren können." Dies soll aber die Ausnahme bleiben. Sehr gelobt wurde vom Leiter der Technischen Betriebe die gute Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurde gebeten, der Stadtverwaltung die Schulzeiten und Schulen der Kinder mitzuteilen, um die Beförderung während der Baumaßnahmen sicherstellen zu können und den Bedarf an einem Ersatzparkplatz anzumelden. "Wir haben von den Anwohnern schon viele Kontaktdaten bekommen. Das klappt ganz hervorragend", freute sich Kuhn. "Je mehr sich melden, desto besser können wir planen", erklärte er.

Als Ansprechpartner ist dafür bei der Stadtverwaltung Marian Weritz verantwortlich. Er ist unter der Email-Adresse marian.weritz@leimen.de oder baumassnahme.lingental@leimen.de zu erreichen. An diese Adresse können auch Anfragen und Anregungen bezüglich der Verkehrsführung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Bedarfsmeldung für einen Ersatzparkplatz für Anwohner gesendet werden.