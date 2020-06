Bammental. (bmi) Der Blick in die Nachbarkommunen kann neidisch machen. Das Beispiel mit Neckargemünd und der Flut an neuen Supermärkten lässt grüßen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung war es Gaiberg, die einen für die Gemeinde wichtigen Meilenstein erreicht haben: Ab sofort herrscht auf der Landesstraße L 600 in der dortigen Ortsdurchfahrt Tempo 30 statt 50. "Was müssen wir tun, um das auch hinzubekommen?", sprach Anette Rehfuss (Grüne) das Thema an. So etwas funktioniere über einen Lärmaktionsplan, antwortete Bürgermeister Holger Karl. "So etwas haben wir bei uns auch durchgeführt – die Werte haben damals aber eine Reduzierung auf Tempo 30 nicht hergegeben", so der Rathauschef. Er versprach aber, das Thema in die nächste Verkehrstagefahrt mitzunehmen.

In Bammental gilt überall Tempo 30 – bis auf zwei Ausnahmen: Die Ortsdurchfahrten der Landesstraße L 600 alias Hauptstraße und der Kreisstraße K 4160 alias Industriestraße und Reilsheimer Straße. Auf dem Teilstück der L 600 liege die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit trotz erlaubtem Tempo 50 sowieso schon bei 30 Kilometern pro Stunde, so Karl auf RNZ-Nachfrage. "In der Hauptstraße geht es sehr eng zu, da fahren viele automatisch langsam", erklärt er. Und auch bei Geschwindigkeitsmessungen in der Reilsheimer Straße sei man häufig nicht weit weg von Tempo 30 gewesen. Die Industriestraße ist für Bauamtsleiter Oliver Busch "keine Ortsstraße im eigentlichen Sinne." Eine Reduzierung auf Tempo 30 in diesem Bereich scheide für ihn aus.

"Die prekärste Stelle ist sicher der Ortseingang aus Richtung Gauangelloch hinunter", meint Karl. Hier ist der Rathauschef aber optimistisch, dass sich die Lage mit dem geplanten neuen Kreisel im Zuge der Sanierung der Reilsheimer Straße in Zukunft anders darstelle. Die allermeisten Tempo-30-Zonen würden wegen zu viel Lärm eingerichtet werden. "Da haben wir mit der aktuellen Gesetzeslage keine Chance, da muss man realistisch sein", so der Rathauschef. Die Verwaltung habe das Thema aber auf dem Radar – im wahrsten Sinne des Wortes.