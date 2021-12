Neckargemünd. (cm) Das gab es wohl noch nie: Bei der – wohlgemerkt öffentlichen – Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr sowie der anschließenden Zusammenkunft des Gemeinderates sind am Dienstag einige Stadträte an der Tür abgewiesen worden. Sie durften die Aula des Schulzentrums als Sitzungsort nicht betreten. Der städtische Ordnungsdienst verweigerte ihnen den Zutritt.

Der Grund: Die Räte führten keinen Nachweis bei sich, dass sie entweder gegen Corona geimpft, erst kürzlich von einer Infektion genesen oder negativ getestet sind. Seit Kurzem gilt sowohl für Sitzungsteilnehmer als auch für Zuhörer die 3G-Regel. Das hatte sich nicht zu allen herumgesprochen.

Und das hatte sich bereits kurz vor Sitzungsbeginn angedeutet. Denn in der großen Aula des Schulzentrums herrschte fast gähnende Leere. Nur wenige Stadträte hatten sich eingefunden. Und selbst zu Sitzungsbeginn war der Ausschuss gerade so beschlussfähig. Die ansonsten gut gefüllten Zuhörerreihen blieben auch in der anschließenden Sitzung des Gemeinderates fast leer. Lediglich eine Bürgerin verfolgte das Geschehen bis zum Ende. Ob die 3G-Regel die Besucher fernhielt oder die unter anderem mit Abwasser- und Friedhofsgebühren gefüllte Tagesordnung, blieb allerdings unklar.

"Alle Anwesenden müssen die 3G-Regel erfüllen", betonte Bürgermeister Frank Volk zum Sitzungsauftakt. "Und wir müssen das auch kontrollieren." Der Ordnungsdienst meldete derweil mehrere Stadträte, die an der Tür mangels Nachweis abgewiesen werden mussten. Mit Winfried Schimpf (SPD) zum Beispiel eilte ein Stadtrat nach Hause in den Stadtteil Dilsberg, um sein Handy mit dem digitalen Impfnachweis zu holen.

"Ich bin überrascht, dass ein 3G-Nachweis gefordert wird", meinte auch Anne von Reumont (CDU). Bis vor Kurzem habe die Nachweispflicht für Stadträte nicht gegolten, erklärte Volk. Die Stadt habe allerdings alle Stadträte über die Änderung informiert. Die Information ging aber, wie zu hören war, offenbar unter, weil sie mit weiteren Unterlagen von der Stadt verschickt wurde. Volk wies darauf hin, dass es zwischen Stadträten und Besuchern nun nur noch einen Unterschied gibt: Die Räte dürfen während der Sitzung die Maske abnehmen, Zuhörer müssen sie weiter tragen.

"Die Regelungen sind sehr volatil", kritisierte Volk. "Neu ist in Baden-Württemberg die Rechtsetzung per Pressemitteilung." Die neue Corona-Verordnung des Landes vom Samstag sei am Sonntag per Pressemitteilung bei den 2G-plus-Regeln geändert worden. "Die Anpassungen waren sinnvoll, aber man blickt langsam einfach nicht mehr durch."