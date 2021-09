Gaiberg.(agdo) Der erste Stand zieht bereits in Erwägung, nicht mehr zu kommen. "Wir kommen aus Maxdorf aus der Pfalz, und wenn es mit den finanziellen Einbußen so weitergeht, dann kommen wir nicht auf unsere Kosten", sagt der Verkäufer des Käsespezialitätenstands auf dem immer donnerstagvormittags stattfindenden Wochenmarkt in Gaiberg. Seit der Sperrung der Ortsdurchfahrt Mitte Mai zur Sanierung der Landesstraße L 600 verzeichnen Wochenmarkt-Händler Umsatzeinbrüche von 50 Prozent.

Das schwindende Interesse liegt aber offenbar nicht nur am fehlenden Durchgangsverkehr – auch zahlreiche Gaiberger sind seit der Sperrung auf andere Wochenmärkte in der Region umgestiegen. Der Grund: Dort sucht man nicht so lange nach einem Parkplatz. "Wir haben Kunden, die am Rand von Gaiberg wohnen und seit einiger Zeit in Leimen auf dem Wochenmarkt einkaufen, weil es dort bessere Parkmöglichkeiten gibt", erzählt die Verkäuferin des Metzgereistands. Je nachdem was man kaufe – Fleisch, Kartoffeln oder Äpfel beispielsweise – habe das schon ein schwer zu tragendes Gewicht. Mancher Gaiberger, der weiter vom Wochenmarkt entfernt wohnt, scheue den langen Weg zum Auto. Auch der Metzgereistand verzeichnet Einbußen – reduziert wurde daraufhin die Zahl der eingesetzten Verkäufer.

Auch der Feinkoststand mit Oliven, Schafskäse, Kraut- und Bohnensalat sowie Zaziki hat einen Umsatzeinbruch. Noch seien Ferien, wodurch ohnehin weniger los sei als üblich, sagt der Verkäufer – der Feinkoststand wartet die Lage ab. "Wir waren zwei Wochen im Urlaub, daher können wir die Situation noch nicht so richtig einschätzen", sagte Patrick Becker vom Obst- und Gemüsestand – wie es weitergehe, würden die nächsten Wochen zeigen. Die Verwaltung hatte jüngst mit einer Information auf die Lage des Wochenmarktes in den Sozialen Medien aufmerksam gemacht. "Lange hat man versucht einen Markt in Gaiberg zu etablieren – jetzt haben wir ihn und sollten ihn auch nutzen", stand darin.

"Wir möchten den Markt unbedingt erhalten", sagt Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel auf RNZ-Anfrage. Die Rathauschefin bittet die Gaiberger darum, das Angebot wahrzunehmen und hinzugehen. Denn wenn es mal keinen Wochenmarkt in Gaiberg geben sollte, werde das Bedauern groß sein, fügt sie hinzu. Parkmöglichkeiten gibt es im Bereich des Linden-Areals, und seit Kurzem ist auch der Parkplatz oberhalb der evangelischen Kirche wieder benutzbar. Die Straße dorthin ist zwar nicht geteert, aber befahrbar. Weiterhin gibt es Überlegungen in der Verwaltung, Wochenmarkt-Gutscheine an Senioren zu verteilen, um das Geschäft wieder anzukurbeln.

Auch die nahe gelegene Bäckerei Schneider berichtet von Umsatzeinbußen von 50 Prozent. Vorsorglich hatte man vor der Sperrung einen Verkaufswagen besorgt, der am Berghof Weinäcker steht und Backwaren anbietet. "Ohne den Verkaufswagen würde es schwarz für uns aussehen", sagt Junior-Chefin Christina Dietl – mit dem Verkauf an der Straße komme man aber gut über die Runden.