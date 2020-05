Berghofchef Manfred Müller hält stolz eines der Ferkel in der Hand, der Rest verbringt viel Zeit mit der Nahrungsaufnahme bei Mama. Fotos: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Für einen Moment gab es hektisches Gewusel, dann hatten alle ihre eigene Zitze gefunden und nuckelten zufrieden. Jüngst haben auf dem Berghof Weinäcker elf süße Ferkel das Licht der Welt erblickt. "Es war eine schwere Geburt", sagt Berghofchef Manfred Müller rückblickend. Es ist aber alles gut verlaufen, Mutter und Nachwuchs sind wohlauf. Zudem gibt es nun auch eine Eva auf dem Hof, es ist ein kleines Lämmchen.

In der Landwirtschaft laufe bei ihm alles wie vor der Coronakrise, erzählt Manfred Müller erleichtert. Es gibt keine Engpässe bei den Futterlieferungen und auch sonst läuft es im Bauernhofbereich trotz der Pandemie wie gehabt. Einzig seien nun mehr Spaziergänger unterwegs und schauten sich die Tiere aus der Entfernung an, erzählt er schmunzelnd.

Berghofchef Manfred Müller hält stolz eines der Ferkel in der Hand, der Rest verbringt viel Zeit mit der Nahrungsaufnahme bei Mama. Fotos: A. Dorn

Bei der Geburt der Ferkel waren allerdings keine Zuschauer dabei. Die ging mitten in der Nacht los, etwa um 23 Uhr – und dauerte gute vier Stunden. Um 3 Uhr nachts waren alle Ferkel – sechs männliche und fünf weibliche – dann auf der Welt und saugten sich erst einmal satt. Die ersten drei seien recht schnell herausgekommen, erzählt Müller. Dann kam das Ganze ins Stocken, weil die nächsten Ferkel größer waren und Probleme hatten, durch das enge Becken zu kommen. Müller leistete Geburtshilfe, packte, mit an und half nach. Danach schaffte es die selbst erst 15 Monate alte Muttersau wieder aus eigener Kraft. Die Kleinen kamen im Zehn-Minuten-Rhythmus auf die Welt, abgesehen von den geschilderten "Problemferkeln".

Es war die erste Geburt des Schwäbisch-hallischen Landschweins. Trächtig war sie etwa drei Monate, drei Wochen und drei Tage lang. So lange dauert es ungefähr bis zur Geburt.

Alle ein bis zwei Stunden lässt das Mutterschwein die Kleinen saugen. Jedes kleine Ferkel hat übrigens seine eigene Zitze, an die keines der Geschwister herankommt. Das habe den Nachteil, dass wenn gerade an dieser Zitze nicht viel Milch herauskommt, das Tier dann nicht so gedeiht wie die anderen, erzählt Müller. Und das kommt schon einmal vor. Gesäugt werden die Kleinen, bis sie etwa sechs Wochen alt sind und dann anderes Futter bekommen.

Das Lämmchen Eva muss übrigens gefüttert werden. Ihre Mutter gibt keine Milch.