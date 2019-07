Mit einem beherzten Griff wurde die Eule in Sicherheit gebracht. Foto: Tierrettung

Gaiberg. (cm) "Sie hätte die Nacht wohl nicht überlebt", sagt Edith Abele. Die Rede ist von einer jungen und verwaisten Waldohreule aus Gaiberg, deren Schicksal schon besiegelt schien. Ja, wären da nicht einige aufmerksame Gaiberger und die Mitarbeiterin der Haus- und Wildtierrettung Neckar-Odenwald gewesen. Nun wird der Vogel in der Greifvogel-Auffangstation des Naturschutzbundes in Bad Friedrichshall wieder aufgepäppelt und soll in ein paar Wochen ausgewildert werden.

"Gaiberg ist eigentlich nicht mehr unser Einsatzgebiet", erklärt Edith Abele. Doch weil die Tierrettung Rhein-Neckar ihren Rund-um-die-Uhr-Dienst eingestellt hat, sprang die Haus- und Wildtierrettung Neckar-Odenwald ein. Abele fuhr von Obrigheim zum Tennisplatz nach Gaiberg - eine gute Entscheidung, wie sich später zeigte. "Es wurde beobachtet, dass die Eule schon länger auf einem Baum saß", erzählt Abele. "Sie hat keinen guten Eindruck gemacht."

Da sich der Vogel in einer Höhe von etwa fünf Metern befand, gestaltete sich die Rettung aber schwierig. Die Feuerwehr rufen? Kostet Geld. Also schaute man auf dem benachbarten Fest des Tennisclubs vorbei. "Drei starke Männer kamen schließlich mit", berichtet Abele. Einer von ihnen, ein gewisser Peter, holte dann eine Ausziehleiter. Die Tierretterin steuerte einen Kescher und eine Rettungsbox bei.

Mit vereinten Kräften konnte die Eule vorsichtig vom Baum geholt werden. "Sie hat geflattert und sah gesund aus, war aber stark abgemagert, da sie wohl schon ein paar Tage nichts mehr zu fressen bekam", sagt die Tierretterin, die den Vogel nach Bad Friedrichshall brachte.

Abele vermutet, dass die schon einige Wochen alte Eule von ihren Eltern verstoßen wurde, weil das Gelege zu groß wurde. "Sie war noch auf Füttern angewiesen", so die Fachfrau. Nach viereinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Um aus dem Nest gefallene Wildvögel müssen sich die Tierretter in diesen Tagen immer wieder kümmern. "Waldohreulen haben wir aber nicht so häufig", berichtet Edith Abele. Die Tierretterin weiß: "Anders als zum Beispiel Rehe dürfen Wildvögel durch Menschen angefasst und ins Nest zurückgesetzt werden." Sie würden auch dann von den Elterntieren angenommen. Die Tierrettung finanziert Tierarztkosten übrigens durch Spenden, ihre Ausrüstung bezahlen die Mitglieder aus eigener Tasche.