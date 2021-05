Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Ein Grabfeld für Bestattungen nach islamischem Ritus: Einen Antrag darauf haben die Freien Wähler gestellt. In der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus kam das Thema zur Sprache. In Gaiberg leben rund 30 Muslime.

Momentan sei es nicht möglich, muslimische Bürger nach den Regeln des Islams in Gaiberg zu bestatten, sagte Jochen Wallenwein (Freie Wähler). Eine Bestattung nach muslimischem Ritual ist Wallenwein zufolge ohne Bezug zum Wohnort derzeit nur in Mannheim möglich. Auch Leimen und Heidelberg bieten demnach die Möglichkeit einer solchen Bestattung an, jedoch nur für dort gemeldete Personen.

In dem Antrag ist ausgeführt, welche Kriterien der Islam für eine Bestattung vorsieht: Der Verstorbene muss in Richtung Mekka ausgerichtet sein. Weiterhin muss der Leichnam eine rituelle Waschung bekommen – ob zu Hause oder in einem separaten Raum der Leichenhalle, ist freigestellt. Außerdem erfolgt die Bestattung in Tüchern gehüllt und ohne Sarg. Und es gilt die sogenannte "ewige Ruhe" – das heißt, der Bestattungsplatz unterliegt keinen zeitlichen Beschränkungen. Hauptamtsleiter Alexander Wenning ergänzte, dass die Erde unberührt sein müsse. Er betonte zudem, dass jeder muslimische Bürger in Gaiberg im Ort bestattet werden könne – nur bis dato nicht nach den Regeln des Islam. Geändert werden müsse zudem die Friedhofssatzung.

Hans-Jürgen Hennrich (Grüne) sah das Ganze eher skeptisch. Seines Wissens sei das ganze Friedhofsgelände schon belegt gewesen, weswegen die Erde nicht mehr unberührt sei. Man habe eine christliche Vergangenheit in Gaiberg und es wundere ihn, dass es jemanden stören würde, wenn nebenan ein Christ liege. "Wenn ich sterbe, ist es mir egal, wer neben mir liegt", so Hennrich. Wer mit ihm im Ort gemeinsam lebe, könnte sich auch "zu ihm ins Grab legen".

Martin Mühleisen (SPD/Aktive Gaiberger) fand den Antrag gut. Man lebe in einer multikulturellen Gesellschaft und solle dann aber auch andere Religionsgemeinschaften wie die jüdische berücksichtigen, die auch ihre Rituale hätten. Diese hätten aber keine andere Bestattungsart, warf sein Parteikollege Eric Schuh ein. Schuh bemerkte weiterhin dass der Friedhof hoheitliches Gebiet und somit kein christlicher Friedhof sei.

Boris Kick (CDU) erkundigte sich nach der Verfügbarkeit unverbrauchter Erde auf dem Gaiberger Friedhof. Es gebe tatsächlich einen kleinen Bereich, meinte Wenning. Gisela Klingmann (Grüne) fragte, ob die Friedhofshalle nach islamischen Regeln für rituelle Waschungen genutzt werden könne – schließlich hänge dort ein Kreuz. Dies sei im separaten Raum der Halle möglich, entgegnete Jochen Wallenwein. Er fügte hinzu, dass die in Deutschland geborenen Muslime eher pragmatisch denken und beispielsweise eine Bestattung in unberührter Erde nicht so streng sehen würden.

Man könne gewisse Möglichkeiten für muslimische Bestattungen nach den Regeln des Islam schaffen – jedoch nicht alles, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Nicht möglich sei etwa die ewige Ruhe, denn die Gräber seien auf maximal 30 Jahre Ruhezeit ausgelegt. Ein Gräberfeld in Richtung Mekka auszurichten und einen separaten Raum in der Friedhofshalle für die rituelle Waschung bereitzustellen sei möglich. In Gaiberg gibt es übrigens laut Hauptamtsleiter Wenning keinen Sargzwang. Die Verwaltung arbeitet nun einen Vorschlag für ein Grabfeld für Bestattungen nach islamischem Ritus aus.