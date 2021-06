Dr. Peter Klehr (r.) ist einer der drei Ärzte, die am Samstag im Alten Schulhaus 115 Impflinge versorgten. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (agdo) Kurz die Stelle desinfiziert, Spritze angesetzt – innerhalb von Sekunden war die Impfung vorbei. Am Samstagvormittag ging die Covid-19-Impfaktion der Gemeinde Gaiberg im Alten Schulhaus über die Bühne; geimpft wurde mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Verimpft wurden 115 Dosen, einige wenige Termine blieben frei.

Die Gemeinde sei auf ihn zugekommen und habe die Umsetzung einer Impfaktion angefragt, sagte Dr. Peter Klehr, der eine orthopädische und unfallchirurgische Gemeinschaftspraxis in Meckesheim führt. Klehr ist zudem Kommandant der Gaiberger Wehr. "Das können wir machen", lautete seine Antwort. Man habe sich dafür entschieden, das Vakzin von Johnson & Johnson zu bestellen, denn im Gegensatz zu den anderen Impfstoffen genüge hiermit eine Dosis, so Klehr weiter: Bei allen anderen sind es zwei.

Es sei nicht einfach, an Impftermine zu kommen – daher habe Gaiberg die Impfaktion gestartet, erklärte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Eine Anmeldung war erforderlich. Das Angebot richtete sich in erster Linie an Gaiberger Bürger. Weil aber noch genügend Termine frei waren – Gaiberg hatte vorher bereits eine Impfaktion für Bürger organisiert –, gab man die Termine für alle frei. Von der Ständigen Impfkommission wird Johnson & Johnson für über 60-Jährige empfohlen, das Vakzin kann aber auf eigenen Wunsch allen ab 18 Jahren verabreicht werden.

Er habe sich spontan für die Impfung entschieden, sagte ein 22-Jähriger aus dem benachbarten Bammental. Über keinen der angebotenen Impfstoffe habe er sich große Gedanken gemacht und sei nun froh, hier geimpft zu werden. Ein anderer Bammentaler meinte, es sei nicht nicht möglich, einen Termin über die Impfzentren zu bekommen – und genauso schwierig sei der Weg über die Arztpraxen, daher habe er sich für die Impfaktion mit Johnson & Johnson entschieden. Ein Pärchen aus Helmstadt-Bargen fand es überaus angenehm, nur eine Spritze statt deren zwei bekommen zu müssen: Das sei auch der Grund, weshalb sie sich für die Impfung mit diesem Vakzin entschieden hätten, erzählten beide nach dem Piks. Übrigens dauert es für die Geimpften hier ebenso wie bei den anderen Impfstoffen von Biontech, Moderna und Astra-Zeneca ab dem Tag der Impfung 14 Tage, bis für sie beispielsweise die Testpflicht für die Nutzung der Innenräume von Fitnessstudios entfällt.

Neben Klehr waren am Samstag zwei weitere Ärzte bei der Impfaktion im Einsatz; sie wohnen ebenfalls in Gaiberg und praktizieren woanders. Unterstützt wurden sie von drei medizinischen Fachkräften. Zudem übernahmen acht Ehrenamtliche der örtlichen Feuerwehr die Organisation: von der Entgegennahme der Impfpässe bis hin zur Betreuung im schattigen Ruhebereich, der vor dem Alten Schulhaus eingerichtet worden war.