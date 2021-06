Gaiberg. (agdo) Die Sanierung des Gaiberger Rathauses hätte kein Jahr später erfolgen dürfen. Das Gebäude sei an mehreren Stellen, was den statischen Zustand betreffe, durchaus fragil. Das sagte Thomas Halder vom Büro für Baukonstruktion (BfB) aus Karlsruhe in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Das Büro begleitet die Sanierungsmaßnahmen, die seit Anfang März laufen. Halder brachte die Räte auf den aktuellen Stand – und betonte, dass es allerhöchste Zeit gewesen sei, das Gebäude zu sanieren.

Das Gebäude sei zwar nicht einsturzgefährdet, meinte Halder, aber man sei in den vergangenen Wochen auf Schäden gestoßen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet habe. Dazu gehörte ein komplett gebrochener Holzunterzug, der direkt oberhalb des Büros von Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel verlief. Dass sich dort ein Holzunterzug befand, war bekannt – aber nicht, dass dieser derart massiv kaputt war.

Weiterhin wurden am Dachtragwerk feuchte Stellen und alte Bretter vorgefunden, die laut Halder dermaßen mürbe waren, dass man sie ohne größeren Kraftaufwand durchbrechen konnte. Überraschend zudem war, dass an der Haupttragwand im Bereich des Flures – dort soll später der Aufzug angeschlossen werden – an einigen Stellen die Tragfähigkeit der Mauerwerkswände nicht mehr ganz gegeben war. Auch im Erdgeschoss sei man auf mürben und brüchigen Ziegelfries gestoßen und im nördlichen Bereich des Rathauses auf brüchigen Putz.

Zudem fand man im Sockelbereich besonders zur Südfassade "unglaubliche Mengen" Salz. Das Bemerkenswerte dabei sei, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit das Salz am Gebäude kaum sichtbar sei, zum Vorschein komme es bei niedriger Luftfeuchtigkeit, so Halder. Er empfahl, an der Stelle im Winter zukünftig kein Salz mehr zu streuen, denn der Sandstein des Gebäudes ziehe das Salz an. Viele Dinge habe man gewusst, aber einige Sachen seien erst im Laufe der vergangenen Wochen ans Licht gekommen, meinte Halder abschließend.

Alexia Arnold (SPD/Aktive Gaiberger) fragte, ob die Schäden, mit denen man nicht gerechnet habe, sich im für historische Gebäude üblichen Rahmen befänden oder ob das im Vergleich zu anderen historischen Gebäuden viel sei. Bezogen auf die Größe des Gebäudes seien es viele Schäden, antwortete Halder. Martin Mühleisen (SPD/Aktive Gaiberger) wollte wissen, ob im kaputten Holz Wurmbefall vorgefunden wurde. An einigen Stellen ja, erklärte Halder – allerdings kein aktiver.

Nach der Präsentation gaben die Räte einstimmig grünes Licht für diverse Auftragsvergaben. Den Zuschlag für Trockenarbeiten bekam die Firma Haring aus Weinheim in Höhe von rund 96.000 Euro. Die Tischlerarbeiten gingen an die Rohrbacher Holzwerkstätte Becker aus Heidelberg in einem Volumen von rund 118.000. Die Putz- und Stuckarbeiten übernimmt die Bammentaler Firma Scholl für rund 104.700 Euro. Die Anstricharbeiten gingen an die Malerwerkstätte Hauck in Heidelberg für 49.000 Euro. Und den Zuschlag für die Kältetechnik mit einem Umfang von 20.000 Euro bekam die Firma Pruchniewicz aus Abtsteinach.

Die Sanierung des Rathauses soll rund drei Millionen Euro kosten. Abzuziehen sind Zuschüsse von rund 1,5 Millionen Euro, sodass der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 1,5 Euro liegen wird. Die Maßnahme soll im August 2022 abgeschlossen sein.