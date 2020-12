Meckesheim. (luw) Weihnachtlich dekorierte Tische, lautstarkes Grölen, klirrende Gläser, der Alkohol floss in Strömen: Szenen wie diese sind in normalen Weihnachtszeiten kaum eine Erwähnung wert. Doch in diesem Jahr ist eben fast alles anders. So hat eine "vermeintliche Weihnachtsfeier" mit neun Personen am Freitagabend in einem nicht näher benannten Gebäude "im Bereich des Bahnhofs" für den Einsatz von vier Polizeistreifen gesorgt, wie die Beamten am Montag mitteilten. Ebenso wie bei ähnlichen vorangegangenen Fällen in der Region zahlte sich einmal mehr aus, dass die Polizisten das Gebäude umstellt hatten.

Kurz vor 19 Uhr waren Beamte auf "Fußstreife" unterwegs, um eigentlich die Einhaltung der Maskenpflicht an Haltestellen zu kontrollieren, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage erklärte. Durch Knallgeräusche seien sie aber auf ein Gebäude in der Nähe aufmerksam geworden, wo aufgrund der eingangs geschilderten Geräusche "der äußere Eindruck auf eine Party schließen ließ". Drei weitere Streifen kamen zur Unterstützung, sodass das Gebäude umstellt werden konnte. "Als den Beamten nach Klopfen geöffnet wurde und die Frage auf weitere Anwesende verneint wurde, versuchten mehrere Personen über einen Hinterausgang zu flüchten", heißt es im Polizeibericht weiter. "Aber als sie rausgehen wollten, haben sie die Beamten gesehen", so Schätzle. Also seien die mutmaßlichen Partygäste wieder ins Innere des Gebäudes verschwunden.

Derweil gab es an der Eingangstür "kurze Diskussionen" zwischen den Eigentümern des Anwesens und der Polizei. Dann aber zeigten sie sich damit einverstanden, dass die Beamten hereinkommen. Alkoholische und nicht-alkoholische Getränke hätten auf weihnachtlich dekorierten Tischen gestanden, berichtete Schätzle. Und unter dem Schreibtisch in einem Lagerraum trafen die Beamten auf sieben Personen, "die sich offenbar vor der Polizei versteckten". Laut dem Polizeisprecher handelte es sich dabei um dieselben Menschen, die kurz zuvor durch den Hinterausgang flüchten wollten.

Nun müssen die insgesamt neun feiernden Menschen, darunter die beiden "Initiatoren", mit Anzeigen rechnen. Gegen sie wird wegen des Verdachts ermittelt, gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu haben. Schließlich waren hier zu viele Menschen aus zu vielen verschiedenen Haushalten zusammen.

