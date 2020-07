Eppelheim/Heidelberg. (bmi) "Eppelheim muss Teil der Planungen und Teil des Privilegs sein" – das sind die Bedingungen, die Daniel Born an die Verlegung des Ankunftszentrums für Geflüchtete aus der Patrick-Henry-Village in das an Eppelheim grenzende Wieblinger Gewann Wolfsgärten knüpft. Dies teilt der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete am Donnerstag mit. Konkret fordert Born, dass Eppelheim an Gesprächen zwischen der Landesregierung und der Stadt Heidelberg über die Verlegung der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete (LEA) beteiligt wird.

Bisher sei Eppelheim immer nur im Nachhinein über Gespräche und Ergebnisse informiert worden. Zudem fordert der Landtagsabgeordnete, dass das sogenannte LEA-Privileg zwischen den beiden Nachbarn aufgeteilt wird. Es besagt, dass Standorte einer LEA bei der Zuteilung von Flüchtlingen für Anschlussunterkünfte ausgenommen sind.

Im Juni hatte sich eine knappe Mehrheit des Heidelberger Gemeinderats für die Wolfsgärten als künftigen Standort für das Ankunftszentrum entschieden. "Das Ankunftszentrum werde faktisch zwischen Wieblingen und Eppelheim liegen und könne von beiden Seiten aus erschlossen werden, begründete Born seinen Vorstoß.