Von Anja Hammer

Eppelheim. Xavier Naidoo hat vergangene Woche ein neues Album herausgebracht. Doch in Eppelheim ist gerade ein altes Lied des Mannheimer Soulsängers aus der Schublade geholt werden: "Dieser Weg". Die Zeilen, die 2006 die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM im eigenen Land bis ins Halbfinale trieben, haben jetzt in der ehemaligen Maurergemeinde wieder einen Ansporn-Effekt.

Oder ist es doch eher Abschreckung? "Dieser Weg wird kein leichter sein", heißt es am Fuße der neuen Zaun-Umgehung am Edeka-Markt. Denn mit der Steigung von der Herrmann-Wittmann-Straße hoch zum Bahndamm haben insbesondere Senioren mit Rollator, Mütter mit Kinderwagen oder Menschen im Rollstuhl zu kämpfen.

Der schwer begehbare Schotterweg bot also geradezu eine Steilvorlage für einen Schildbürgerstreich. Im Internet wird die Situation in Eppelheim noch weiter vereppelt: "Highway to hell", "Stairway to Heaven", "Road to no᠆where" oder "Der Berg ruft" werden als Soundtrack-Ideen eingebracht.

Die RNZ-Vorschläge sind zudem "Rolling in the deep" und "Atemlos"…