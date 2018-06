Christa Zieher (v.l.), Bernd Binsch und Isabel Moreira da Silva haben sich zusammengetan: Sie können den vielen Verkehr - und damit einhergehend Lärm, Abgase und Gefahren - in der Rudolf-Wild-Straße nicht mehr ertragen. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Anwohner der Rudolf-Wild-Straße sind mit ihren Nerven am Ende. Sie kritisieren das hohe Verkehrsaufkommen in der Straße und die Folgen: Lärm, Abgase und die gefährlichen Ausweichmanöver bei Begegnungsverkehr. Mit Christa Zieher, Isabel Moreira da Silva und Bernd Binsch haben sich jetzt drei Eppelheimer, die entweder schon viele Jahre in der Rudolf-Wild-Straße wohnen oder dort ihren Arbeitsplatz haben, für eine Unterschriftenaktion zusammengetan.

Zumindest zwei von ihnen sind kommunalpolitisch erfahren: Bernd Binsch vertritt die Eppelheimer Liste im Gemeinderat, Isabel Moreira da Silva ist Stadträtin der Grünen. Gemeinsam fordern sie Tempo 30 und ein Lastwagen-Verbot. "Wenn man nichts macht, dann tut sich auch nichts", weiß Bernd Binsch, der in anderer Sache auch schon einen Bürgerentscheid herbeigeführt hat.

Das jetzige Trio appelliert mit der Unterschriftensammlung an die Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises, die Verkehrssituation in der vielbefahrenen Rudolf-Wild-Straße zu verbessern. Denn bei der Straße, die von der Ortsmitte in das Industriegebiet im Süden der Stadt führt, handelt es sich um eine Kreisstraße.

Ausschlaggebend für die Unterschriftenaktion, die bis zum 30. Juni läuft, war eine Meldung des Rhein-Neckar-Kreises. Demnach plant die Behörde, im Bereich der Kindergärten die Geschwindigkeit von bisher 50 Kilometern pro Stunde auf 30 zu reduzieren.

"Mir ist das vor ein paar Wochen zu Ohren gekommen", sagte Zieher. "Ich halte das grundsätzlich für eine sehr gute Sache." Die lärmgeplagte Anwohnerin der Rudolf-Wild-Straße sieht darin aber auch die einmalige Chance, weitreichendere Maßnahmen auf der viel befahrenen Kreisstraße durchzusetzen. Sie fordert durchgängig Tempo 30 auf der wichtigen Verkehrsader, die täglich von vielen Schülern gequert wird, und ein Durchfahrtsverbot für den Lkw- und Schwerlastverkehr.

Um dies zu erreichen, setzte sie sich zunächst mit der Verkehrsbehörde der Stadt in Verbindung, bekam aber von dort eine "niederschmetternde Antwort", die sie fast resignieren ließ. Zieher: "Ich konnte es einfach nicht fassen, dass der motorisierte Verkehr Vorrang vor den Menschen hat."

Auf Anfrage der RNZ stellte Bürgermeisterin Patricia Rebmann klar: "Die Rudolf-Wild-Straße ist eine Kreisstraße und fällt daher nicht in unsere Zuständigkeit." Was die Stadt in diesem Bereich an Verbesserungen für die Anwohner habe machen können, sei getan worden - beispielsweise bei den Gehwegen.

Rebmann: "Da haben wir auf beiden Seiten Begrenzungsstangen zur Verkehrssicherheit der Fußgänger installiert." Durch die derzeit bestehende Rechtslage könne das Problem nicht gelöst werden, betonte Rebmann. Sie hielt es allerdings für wichtig, dass die Anwohner der Rudolf-Wild-Straße auf die Verkehrsprobleme vor ihrer Haustür hinweisen. "Manchmal muss sich die Rechtslage auch weiterentwickeln, wenn sich die Gegebenheiten ändern, wie beispielsweise durch die Zunahme des Lkw- und Individualverkehrs", so Rebmann.

Das Bundeskabinett hat schon einmal, nämlich im Juni 2016, zum besseren Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer durch eine Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) die Einrichtung von Tempo-30-Zonen vor Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen vereinfacht. Mit dieser Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung brauchen die zuständigen Straßenverkehrsbehörden nun nicht mehr nachweisen, dass dort Unfallschwerpunkte sein können, und dürfen leichter Tempo 30 auch an Hauptverkehrsstraßen anordnen - wie beispielsweise im Bereich der Kindergärten in der Rudolf-Wild-Straße.

Genau hier möchte Christa Zieher ansetzen und mit möglichst vielen Unterschriften die Kreisbehörde und den Gesetzgeber dazu bewegen, dass durch eine erneute Änderung der Straßenverkehrsordnung in einer Kreisstraße auch durchgängig Tempo 30 eingerichtet werden kann.

Mit der Reduzierung der Geschwindigkeit soll den lärmgeplagten Anwohnern in der Rudolf-Wild-Straße wieder ein Stück mehr Wohn- und Lebensqualität zurückgegeben werden. Denn die sind vor allem von den lauten Rollgeräuschen der Fahrzeuge genervt, die bei Tempo 50 und darüber sehr dominant sind.

Schuld am erhöhten Lärm sei auch der grobe Fahrbahnbelag. Der wurde vor 15 Jahren im Zuge der Straßensanierung aufgebracht. "So einen Asphalt findet man normalerweise in Industriegebieten", wusste Isabel Moreira da Silva.

Die Lastwagen und der Schwerlastverkehr, darin sind sich die drei Unterschriftensammler einig, können über die Umgehungsstraßen im Norden und Süden der Stadt ihre Ziele in den Industriegebieten erreichen. Dann müssten sie nicht unbedingt durch den engen und heiklen Straßenabschnitt zwischen der Peter-Böhm- und Spitalstraße, wo auf beiden Seiten Fahrzeuge parken. Dann hätten auch die gefährlichen Rangiermanöver bei Begegnungsverkehr ein Ende.

Am Wochenende starteten Christa Zieher, Isabel Moreira da Silva und Bernd Binsch ihre Unterschriftensammlung in der Rudolf-Wild-Straße. Bei Edda Münch, die seit über 30 Jahre in der Straße wohnt, und ihren Nachbarn rannten die Drei offene Türen ein. Die Seniorin verband mit ihrer Unterschrift den großen Wunsch: "Vielleicht haben wir endlich Erfolg und es wird für uns Anwohner erträglicher!"

Info: Wer die Anwohner der Rudolf-Wild-Straße mit einer Unterschrift unterstützen möchte, wendet sich an Initiatorin Christa Zieher direkt, Rudolf-Wild-Straße 35, oder per E-Mail: ch.zieher@web.de