Masken und jede Menge Abstand: So sah gestern in der Humboldt-Realschule der Corona-geprägte, neue Schulalltag aus. Fotos: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Nach insgesamt sieben Wochen Corona-bedingter Schließung startete am Montag – wie bundesweit vielerorts – auch an der Humboldt-Realschule sowie im angrenzenden Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und in der benachbarten Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule der Präsenzunterricht für die Schüler der Abschlussklassen. Die Realschule zeigte sich beim Besuch der RNZ sehr gut vorbereitet. Alle nötigen Hygienemaßnahmen waren im Schulgebäude umgesetzt und die Voraussetzungen zur Einhaltung des Abstandsgebots geschaffen worden.

Realschule und Gymnasium hießen ihre Schüler mit Transparenten schon von weitem "Herzlich willkommen" und signalisierten: "Wir freuen uns auf Euch". Das Schulleitungsteam der Realschule hat eine Woche vor Wiederaufnahme des Schulbetriebs Eltern und Schüler der Abschlussklassen mit einem Brief umfassend über den Unterrichtsbetrieb und die getroffenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen informiert.

Die Lehrer hießen ihre Schüler von Weitem „Herzlich Willkommen“. Fotos: Geschwill

Der Unterricht in Zeiten von Corona begann am Montag für die zehnten Klassen um 8, für die neunten Klassen um 8.30 Uhr. Schulbeginn und -schluss der Neunt- und Zehntklässler wurden vom Schulleitungsteam mit Rektorin Judith Bühler und Konrektor Christian Fesler zur Kontaktreduzierung bewusst zeitlich versetzt angelegt. Die zu erwartenden 120 Schüler wurden auf zwölf Klassenzimmer verteilt. Auf dem Gelände und auf den Schulhausfluren war das Tragen von Mundschutz bei Lehrern und Schülern Pflicht.

Dem kam ausnahmslos, wie zu sehen war, jeder nach. In den Klassenzimmern blieb es allen selbst überlassen. Die Tische der Schüler waren mit ausreichend Abstand zueinander aufgestellt, sodass der Mundschutz während des Unterrichts abgenommen werden konnte. Das taten auch viele Schüler, weil er beim Schreiben und Sprechen stört. Auf gemeinsame Hofpausen müssen sie noch eine Weile verzichten. Pausen finden jetzt in den Klassenzimmern mit der jeweiligen Lehrperson statt. Die Schutzmaßnahmen sehen auch vor, dass die Schüler ihre Pausenbrote und Getränke vorerst selbst mitbringen müssen.

Die Klasse 10c startete gestern mit Lehrerin Alexandra Schlotthauer und dem Fach Deutsch in ihren Corona-geprägten, neuen Schulalltag. Um einen Klassenzimmer- oder Lehrerwechsel zu vermeiden, wird jeden Tag nur ein Hauptfach unterrichtet, informierte Schlotthauer. Der täglich wechselnde Unterricht der Abschlussklassen in den Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sei vorerst bis zu den Pfingstferien ausgelegt. Lernmaterialien und Aufgaben für die anderen Fächer erhalten die Schüler weiterhin über die Lernplattform "Moodle".

Nach sieben Wochen digitalen Lernens war die Deutschlehrerin mit dem Wissensstand und den Lernergebnissen ihrer Schüler sehr zufrieden. "In meiner Klasse hat alles gut funktioniert. Die Schüler waren alle gut dabei", lobte sie. Für Schlotthauer war es durchaus eine Umstellung von Präsenzunterricht auf Fernunterricht. "Ich war es nicht gewohnt, den ganzen Tag am Computer zu sitzen. Aber in den vergangenen Wochen war ich tagsüber fast permanent online, um meinen Schülern Aufgaben oder Tests zu schicken und Fragen zu beantworten und hatte eigentlich keinen Feierabend", erzählt die zweifache Mutter.

Die Schüler konnten sich auf der Lernplattform jederzeit einloggen und sich die Unterrichtsmaterialien und Aufgaben herunterladen. Einhalten mussten sie nur die Abgabefrist; sonst aber war es jedem freigestellt, zu welcher Tages- oder Nachtzeit er die Aufgaben bearbeitet oder die Tests schreibt.

Schlotthauer hat jede E-Mail-Anfrage ihrer Schüler beantwortet. "Mehrere Hundert Mails werden es gewesen sein", schätzte sie. Obwohl sie regelmäßig mit ihren Schülern kommunizierte, machte sich die Lehrerin viele Gedanken und Sorgen, ob die Schüler die Aufgaben und den Lernstoff verstehen und ob sie sich auch trauen, Fragen zu stellen. Die Deutschlehrerin war am Montag jedenfalls sehr erleichtert, dass nach fünf Wochen Corona-Zwangspause und zwei Wochen Osterferien der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Sie konzentriert sich jetzt mit ihren Schülern auf die Prüfungsvorbereitungen. Denn die Abschlussprüfungen an der Realschule starten mit vierwöchiger Verspätung mit dem Fach Deutsch am 20. Mai. "Ich möchte meine Schüler bestmöglich auf ihre Prüfung vorbereiten und wünsche mir, dass sie alle einen guten Abschluss machen."