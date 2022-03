Eppelheim. (sg) Der Ausbau des Güterbahnverkehrs zwischen den Hochseehäfen Rotterdam und Genua beschäftigt seit Wochen die betroffenen Kommunen in der Region. Sich der Deutschen Bahn und ihren – auf rechtsrheinischer Seite oberirdisch geplanten – Trassenvarianten entgegenzustellen, benötige viele Unterstützer und ganz sicher einen langen Atem, um Landschaft, Mensch und Tierwelt zu schützen. Darin einig waren sich Bürgermeisterin Patricia Rebmann und der Vizepräsident des baden-württembergischen Landtags, der SPD-Abgeordnete Daniel Born, bei einem Treffen im Rathaus.

Beide wollten sich nicht falsch verstanden wissen: "Wir brauchen den Ausbau der Schiene, wenn wir die Verkehrswende wollen." Dazu sei man bereit. Aber dies müsse landschafts- und menschenverträglich erfolgen. "Auf Kosten von Mensch und Natur darf es nicht gehen", erklären Born und Rebmann unisono.

Eine der angedachten Streckenvarianten könnte zwischen den Kommunen Eppelheim und Plankstadt verlaufen. Die Rathauschefin sieht für die Deutsche Bahn daher nur zwei Möglichkeiten: "Entweder die Planungen für eine oberirdisch verlaufende Streckenführung durch unsere Region werden eingestellt, oder die Streckenführung erfolgt unterirdisch." Auch der Abgeordnete wird konkret: "Ohne Tunnellösung geht es hier nicht." Er erwartet von der Bahn übergesetzlichen Lärmschutz. Ansonsten würden die Ausbaupläne auf Widerstand stoßen.

Dass eine Tunnellösung mehr Geld kosten werde, darüber sei man sich im Klaren. "Aber diese Summen sind unsere Menschen auch wert", betont Rebmann. "Ich bin froh, dass sich die Eppelheimer Bürgermeisterin so klar positioniert", erklärt dazu Born. Einheitliches Denken und Handeln seien in der jetzigen Phase wichtig. Es brauche ein breites Bündnis von Abgeordneten in Bund und Land, von Bürgermeistern und Bevölkerung. In Eppelheim könnten künftig keine Entwicklungsperspektiven oder bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, wenn die Stadt von allen Seiten eingekesselt sei, so Born.

Durch eine für alle verträgliche, unterirdische Variante, die Schienenausbau mit Lärm- und Naturschutz verknüpfe, könnte die Region bei dem Ausbauprojekt mit Blick auf die in Europa angestrebte Mobilitätswende zum Vorbild und zur Blaupause für andere dicht besiedelte Gebiete werden. Die betroffenen Kommunen sollten jetzt gegenüber der Bahn sehr deutlich aufzeigen, wo ihre Schmerzgrenzen lägen, meint der Abgeordnete.