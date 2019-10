Eppelheim. (aham) "Der Gemeinderat betrachtet die bisherigen Tauschverhandlungen mit den Eigentümern des Grundstücks in der Dr.-Emil-König-Straße als gescheitert an." Dieser Beschluss wurde in nicht-öffentlicher Sitzung getroffen und von Bürgermeisterin Patricia Rebmann in der Gemeinderatssitzung diese Woche bekannt gegeben. Und damit setzt sie den Hoffnungen der Eigentümer ein Ende, doch noch eine Einigung mit der Stadt zu erzielen.

Vielmehr gibt es schon neue Pläne für das Grundstück, das für den Tausch im Gespräch war. Denn die Kindergarten-Container in der Johanna-Kirchner-Straße sind nach Plankstadt verkauft. Daher hatte sich in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung ein Bürger zu Wort gemeldet: Er fragte, ob die Stadt auf dem Gelände nicht wieder einen Bolzplatz einrichten könne - so wie in der Zeit vor den Containern.

Genau das griff die CDU-Fraktion jetzt auf. Sie reichte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Antrag ein. "Wir sollten das Gelände im Hinteren Lisgewann in einen Bolzplatz zurückverwandeln", erklärte CDU-Sprecher Trudbert Orth. Bis entschieden sei, was dort auf lange Sicht geschehen solle, würde es ohnehin dauern. Die Grünen signalisierten sofort ihre Unterstützung. Die SPD bedauerte: "Schade, dass die CDU bei der Fragerunde zuerst an der Reihe war - wir wollten den allergleichen Antrag einreichen", so SPD-Sprecherin Renate Schmidt.

Bürgermeisterin verteidigt Gemeinderatsbeschluss

Was den gescheiterten Grundstückstausch mit den Geschwistern Keller angeht, meinte Patricia Rebmann auf RNZ-Nachfrage: "Ich kann die Entscheidung des Gemeinderats nachvollziehen." Weder der Rat noch sie dürften Geschäfte zum Nachteil der Stadt abwickeln. Die Grundstücke in der Dr.-Emil-König- und der Johanna-Kirchner-Straße seien nun einmal nicht wertgleich. Und zur Nutzung als Parkplatz gebe es nichts Schriftliches. "Von einer Vereinbarung meines Vorgängers weiß ich nichts", sagt Rebmann. Sie verstehe, dass die Familie sich hingehalten fühle. "Wenn das mir passiert wäre, hätte ich das auch nicht gut gefunden", so die Rathauschefin weiter. "Aber ich persönlich hätte das auch nie so lange mitgemacht."

Im Sinne der Bürger habe die Stadt weiter Interesse an dem Parkplatz. Das Gleiche gelte für den Spielplatz auf einem Keller’schen Grundstück in der Jakob-Ruppert-Straße. "Wir würden beides gerne pachten", so Rebmann. "Zu normalen Preisen." Die Kellers hingegen bemängeln, dass alle Angebote der Stadt zu vage seien. Obwohl sie grundsätzlich ihre Bereitschaft zum Verpachten signalisiert hätten, habe es noch kein konkretes Angebot gegeben.