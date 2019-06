Pfeile, Linien und schraffierte Flächen: Markierungen weisen Autofahrern in der Hauptstraße den neuen Weg. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Neue Markierungen, mehr Platz: Der erhöhte Gleiskörper für die 22er-Straßenbahn darf nun auf etwa 40 Metern auch von Autofahrern genutzt werden. Dadurch entsteht in der engen Eppelheimer Hauptstraße mehr Platz, sodass es jetzt zwischen Brillengeschäft und Bäckerei vier neue Parkplätze gibt.

Damit der Gleiskörper auf einem Teilstück befahren werden kann, mussten erst einmal bauliche Vorkehrungen getroffen werden. Vergangene Woche wurde zwischen erhöhtem Gleiskörper und Straßenbelag auf einer Länge von rund 40 Metern eine geteerte Auf- und Abfahrtshilfe geschaffen. Wer von Heidelberg kommend die Hauptstraße befährt, dem zeigen Pfeile und Sperrflächen, bis zu welcher Stelle die Gleisfläche befahren werden darf: Kurz vor der Einfahrt zur Friedrich-Ebert-Straße, auf Höhe des Döner-Imbisses, macht die neu eingerichtete Fahrspur einen Schwenk und führt den Verkehr wieder auf die eigentliche Fahrbahn zurück.

Durch die Einbeziehung des Gleiskörpers konnte die zur Verfügung stehende Fahrbahnfläche verbreitert werden. Dies war notwendig, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite, entlang der Geschäfte, vier neue Parkflächen anzulegen. Auf den davor und danach angelegten schraffierten Flächen darf weder geparkt noch zum Ein- oder Aussteigen kurz angehalten werden. "Die Sperrflächen müssen freigehalten werden, damit genügend Platz für den Begegnungsverkehr bleibt und der Verkehrsfluss gewährleistet werden kann", informierte hierzu die Verkehrsbehörde der Stadt.

Neben den neuen Parkplätzen zwischen Bäcker und Brillengeschäft konnten bereits vor einigen Monaten durch erfolgreiche Verhandlungen drei weitere vor der Commerzbank und zwei gegenüber des Gottlob-Hees-Platzes an der Einfahrt zur Wieblinger Straße eingerichtet werden. An der Friedrich-Ebert-Straße konnten die bestehenden Parkplätze um einen weiteren aufgestockt werden. Entlang der Hauptstraße und ihrer abzweigenden Straßen ist nun genau ersichtlich, wo und wie lange geparkt werden darf - und wo nicht. Wer sich nicht daran hält und sein Fahrzeug außerhalb der Parkplatzflächen abstellt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit und wird vom Gemeindevollzugsdienst aufgeschrieben.

"Wir können aufgrund der einzuhaltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften nicht unendlich viele Parkplätze entlang der Hauptstraße einrichten", heißt es seitens der Verkehrsbehörde. "Aber wir haben jetzt deutlich mehr Parkplätze als vorher." Außerdem verweist die Stadt auf weitere zentrumsnahe Abstellmöglichkeiten für Autos: in der Tiefgarage der Rudolf-Wild-Halle, hinter der evangelischen Kirche, am katholischen Gemeindezentrum und am Hugo-Giese-Platz.

Denn noch immer gilt: Die aktuelle Lösung in der Hauptstraße ist nicht von Dauer. Zusammen mit Bürgern wird gerade ein Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzept erarbeitet, das auch Verbesserungen für die vielbefahrene Hauptstraße bringen soll. Da es aber dauert, bis dieses fertig und vom Gemeinderat abgesegnet und spruchreif ist, wurde die jetzige Übergangslösung für das Parkplatzproblem in der Stadtmitte entwickelt.

Dieses kam kurioserweise übrigens erst auf, als die Straßenbahn im November vergangenen Jahres nach Eppelheim zurückkehrte. Während die Straßenbahnbrücke neu gebaut wurde und Busse die Bahn ersetzten, durften Autos den erhöhten Gleiskörper nutzen und vor den Geschäften waren Kurzzeitparkplätze eingerichtet. Rund zwei Jahre dauerte dieser Zustand - und die Eppelheimer gewöhnten sich an etwas, was sie vorher nicht hatten.

Also monierten Ende 2018 die Inhaber der Geschäfte in der Hauptstraße den Parkplatzmangel. Sie sorgten sich um die Erreichbarkeit ihrer Läden und starteten eine Unterschriftenaktion. Bürgermeisterin Patricia Rebmann nahm sich mit Andreas Henschel, dem Vorsitzenden des örtlichen Bundes der Selbständigen, des Problems an. Vor wenigen Wochen konnte zwischen Stadt und RNV ein Gestattungsvertrag geschlossen werden, der erlaubt, dass ein Teil des erhöhten Gleiskörpers wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Die Stadt übernimmt im Gegenzug für dieses Teilstück die Verkehrssicherungspflicht sowie die Herstellung der sicheren Befahrbarkeit und muss auch für eventuelle Schäden aufkommen. "Der erhöhte Gleiskörper ist baulich nämlich nicht für den motorisierten Verkehr ausgelegt", betont Rebmann.