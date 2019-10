Eppelheim/pri/pol/mün) Zu einem Großeinsatz kommt es am Sonntagabend in der Eissporthalle in Eppelheim. Dort wurde gegen 21 Uhr während eines Eishockeyspiel zwischen Eppelheim und Stuttgart Gasalarm ausgelöst, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte.

Noch ist unklar, um welches Gas es sich handelt. Die CO2-Messgeräte an der Kleidung der Rettungskräfte hätten angeschlagen, so ein Augenzeuge vor Ort.

Verletzt wurde offenbar niemand. Nachdem die Sensoren angeschlagen hatten, wurde die Halle evakuiert. 80 bis 100 Personen brachten sich in Sicherheit.

Aktuell sind etwa 50 Kräfte der Feuerwehr Eppelheim, die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit einem Messfahrzeug, Rettungsdienst und leitender Notarzt vor Ort.

Die Halle wird weiter untersucht.

Weitere Informationen folgen.