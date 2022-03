Von Benjamin Miltner

Eppelheim. Mit dem Neubauprojekt eines Edeka-Markts im Süden der Stadt wurde es bekanntlich nichts, nun tut sich dafür am aktuellen Standort etwas: Zum 1. April wird aus Edeka Bauer in der Rudolf-Wild-Straße Edeka Embach. "Ich freue mich auf die Aufgabe und die Leitung des Standorts", betonte der neue Betreiber Oliver Embach im RNZ-Gespräch. Der 44-Jährige leitet bereits je einen Markt in Oftersheim und Brühl und hatte sein Interesse an einer Expansion nach Eppelheim vor längerer Zeit hinterlegt.

Für den jetzigen Marktleiter Christian Bauer endet dagegen ein Ära. Er zieht sich nach 27 Jahren komplett von Edeka zurück. Seit 2013 hatte der 53-Jährige dabei den Standort in der Rudolf-Wild-Straße geführt. Entsprechend schwer habe er sich diese Entscheidung gemacht, wie er gegenüber der RNZ sagt. "Ist dieser Markt in seiner alleinigen Stellung rentabel und zukunftsfähig?" Diese Frage hat Bauer über Monate beschäftigt – zumal eine vom Betreiber zu tragende Investition im mittleren fünfstelligen Bereich für die Umstellung auf ein neues Warenwirtschaftssystem anstand. Für ihn ging die Rechnung nicht mehr auf. "Für eine intensive Sechs-Tage-Arbeitswoche kommt aktuell an diesem Standort zu wenig rum", meint Bauer. Und da ist zudem eben auch die Unsicherheit, was die Zukunft des Standorts angeht.

Bekanntlich hatte ein Investor ein Einkaufszentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zur Patrick-Henry-Village (PHV) geplant. Dort hätte ein neuer, größerer Edeka-Markt den 800 Meter weiter nördlich liegenden bestehenden Standort in der Rudolf-Wild-Straße ablösen sollen. In und außerhalb des Gemeinderats hatte sich jedoch Anfang 2021 Protest gegen den für das Projekt nötigen Bebauungsplan im Gewann "Lochäcker" formiert. Nach einem Patt im Gemeinderat war zunächst ein Bürgerentscheid über den Bau des Einkaufszentrums angedacht – ehe der Investor selbst im Mai seine Pläne zurückzog. Die Ackerflächen hat die Immo Real Estate an die Besitzer zurückverkauft, wie deren Geschäftsführerin Nezaket Yildirim auf Nachfrage bestätigte.

Was nicht heißt, dass ein neuer Supermarkt für den Süden der Stadt vom Tisch ist. "Wir halten weiterhin an unseren Planungen hinsichtlich einer Standortverlagerung in Eppelheim fest", betont Edeka Südwest auf RNZ-Nachfrage. Nur mit einem zukunftsfähigen und attraktiven Neustandort könne man die Nahversorgung in der Stadt langfristig sichern. "Bis dahin ermöglicht der Betreiberwechsel am Standort in der Rudolf-Wild-Straße die weitere Versorgung des Eppelheimer Südens mit Lebensmitteln und weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs." Auf Fragen zu konkreten Neubauplänen und dem Hintergrund des Betreiberwechsels könne das Unternehmen keine detaillierteren Informationen geben.

Was den aktuellen Standort angeht, so möchte der neue Betreiber Oliver Embach frischen Wind einbringen und den Markt an der einen oder anderen Stelle aufhübschen. Investitionen neben dem neuen Warenwirtschaftssystem – etwa baulicher Art – seien vorerst nicht geplant. "Wir möchten alle Mitarbeiter übernehmen und darüber hinaus zusätzliches Personal einstellen", betont der künftige Marktleiter. Nur mit einem großen Team könne man auch einen hohen Service garantieren, sei seine Erfahrung aus den bestehenden Filialen. Der Standort in der Rudolf-Wild-Straße biete ein familiäres Flair und sei mit dem Brühler Markt zu vergleichen. "Marktfläche und Alter des Gebäudes sind fast identisch – und dort war auch immer wieder ein neuer Markt im Gespräch."

Als Kaufmann wünsche man sich immer einen größeren Standort, würde sich Embach über einen möglichen Eppelheimer Neubau freuen. "Nur ein Neubau ist langfristig zukunftsträchtig und konkurrenzfähig", ist auch sein Vorgänger Christian Bauer überzeugt. Unabhängig davon möchte sich der scheidende Marktleiter bei seinen Kunden für deren Treue und die schöne Zeit bedanken.