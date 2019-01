Von Anja Hammer

Eppelheim. 30 Minuten Parken sind erlaubt. Doch am Mittwoch stand ein grauer Wagen über Stunden auf einem der drei Kurzzeitparkplätze vor der Commerzbank. Und zwar ohne die erforderliche Parkscheibe. Ein Knöllchen bekam der Fahrer trotzdem nicht. Warum? "Ausnahmegenehmigung", sagt Ordnungsamtsleiter Reinhard Röckle. Denn der Kastenwagen mit den getönten Scheiben parkte im Dienst der Stadt: Im Inneren wartete das Tempomessgerät auf zu schnelle Autofahrer.

Es dauerte nicht lange, da war das Blitzer-Auto Stadtgespräch. "Wir haben es gerade vorhin drüber gehabt", schnauft Juwelier Heinz Bowe wütend. Denn die Zahl der Kurzzeitparkplätze in der Ortsmitte ist stark begrenzt, seit die Straßenbahn wieder fährt und am Straßenrand wieder das Halteverbot gilt. Auf Protest der Geschäftsinhaber in der Hauptstraße hin wurden drei Kurzzeitparkplätze an der Commerzbank eingerichtet. Und dass dann eben ausgerechnet einer davon vom Blitzer-Auto belegt wird. "Das ist der Hammer!", meint Bowe. "Das ärgert mich." Zumal er und die anderen Ladenbetreiber kein Entgegenkommen der Verwaltung sehen würden. Im Gegenteil: "Vier Tage vor Weihnachten wurde damit begonnen, Strafzettel für die Falschparker zu verteilen." Zweimal sei es passiert, dass ein Kunde im Laden stand, als der Ordnungsdienst kam. "Die Kunden sind rausgerannt und ich habe sie nie wieder gesehen", berichtet Bowe.

Im Internet wurde dagegen ausgiebig über die Frage diskutiert: Darf der Wagen da überhaupt über Stunden stehen? "Für die gilt auch die Straßenverkehrsordnung", meint etwa ein Kommentator im sozialen Netzwerk Facebook. "Ordnungsamt anrufen", empfiehlt ein anderer.

Und eben vom Ordnungsamt erhält man die Auskunft, dass das Blitzer-Auto eine Ausnahmegenehmigung hat. Diese sei für ein Jahr gültig und müsse auch regelmäßig beantragt und erteilt werden, erläutert Ordnungsamtsleiter Reinhard Röckle. "Damit dürfen sie unbegrenzt auch auf zeitlich begrenzten Parkplätzen halten."

Bei der Stadtverwaltung habe es deshalb noch keine Beschwerden gegeben, berichtet Röckle weiter. Im Gegenteil: Vielmehr sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Tempokontrolle positiv bewertet werde. Denn schließlich habe es auch einen konkreten Grund für die Aktion gegeben. "Es hieß, dass in der Hauptstraße gerast wird, seit dort nicht mehr geparkt werden darf", so Röckle. Und das wollte man nun überprüfen.

Ergebnis nach drei Stunden: "Die Hauptstraße ist keine Schnellfahrstrecke", sagt Röckle. Denn von 628 kontrollierten Fahrzeugen seien lediglich neun zu schnell gewesen. Der schnellste war mit Tempo 44 unterwegs. Erlaubt ist Tempo 30.