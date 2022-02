Von Thomas Seiler

Eppelheim. Die Anregung, die Gebühren für die Bewohnerparkausweise zu erhöhen, komme bekanntlich aus der Mitte des Gemeinderats. Dies teilte der Leiter des Amts für Ordnung, Bildung und Bürgerservice, Reinhard Röckle, dem Gremium bei der jüngsten Sitzung mit. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung gelte es, auch hier ein Auge darauf zu werfen – zumal seit anno 1993 keine Anhebung mehr stattfand, so der Amtsleiter. Bislang kostete der Parkausweis für die verschiedenen Zonen pro Jahr knapp 31 Euro. "Der bisher geltende Betrag deckt in der Regel weder den Verwaltungsaufwand noch die Herstellungs- und Wartungskosten öffentlicher Stellplätze", erklärte Röckle dazu. In drei Stufen findet jetzt laut mehrheitlichem Beschluss eine Anhebung statt. Und zwar eine Vervielfachung der Beträge: für dieses und nächstes Jahr 96 Euro, in den beiden Folgejahren dann 144 Euro und ab 2026 schließlich 192 Euro – also zunächst das Dreifache und in wenigen Jahren das Sechsfache der aktuellen Gebühr.

Damit dürften zugeparkte Straßen in diesen sechs Zonen kein Dauerthema mehr sein. Bisher ist dort der Normalzustand, dass viele Autofahrer ihr Fahrzeug regelmäßig nicht auf dem eigenen Grundstück, sondern auf der Straße abstellen. Denn das wird nun in der Kirchheimer Straße, der Peter-Böhm-Straße und der Friedrichstraße so richtig teuer; auch in Beethovenstraße, Haydnstraße und Konrad-Adenauer-Ring, ebenfalls in der Dr.-Emil-König-Straße, der Friedrich-Ebert-Straße und der Blumenstraße sowie in der Schiller-, Schul-, Wasserturm-, Hermann-Löns-, Gerhard-Hauptmann-, Franz-Holzmann-, Jakob-Ruppert- sowie Adalbert-Stifter-Straße. Darüber hinaus in den letzten beiden Zonen, die Jakobsgasse und die Christophstraße.

Der Gemeinderat erhöhte nämlich mehrheitlich die Gebühren ganz immens. Und das gegen die Stimmen der CDU/FDP-Fraktion und der Eppelheimer Liste. Denn Trudbert Orth (CDU/FDP) wollte nur der Erhöhung für das laufende Jahr sein Plazet geben und verlangte darüber hinaus die Vorlage eines "Konzepts für eine gesamte Parkraumbewirtschaftung". Er hielt es nicht für sinnvoll, "nur die Anwohner in den Zonen höher zu belasten und alle anderen Straßenanlieger nicht".

Ähnlich sah dies auch Bernd Binsch (Eppelheimer Liste). Er plädierte statt für eine Gebührenerhöhung für eine Einführung einer flächendeckenden Anwohnerparkzone. "Dadurch verhindert man, dass noch mehr Parker in die umliegenden, bisher kostenlosen, angrenzenden Straßen zum Parken ausweichen", meinte er. Deshalb setzte er bei der Haushaltskonsolidierung zudem auf "Einsparungen an vielen freiwilligen Leistungen" und nicht auf eine ständige Steigerung von "Gebühren und Steuern".

Als Befürworter der Erhöhung kristallisierten sich dagegen die Grünen und die SPD heraus. Der Vorschlag für den neuen Gebührenkatalog, den Marc Böhmann (Grüne) andeutete und der höher als der Ansatz der Verwaltung lag, stieß hierbei auf mehrheitliche Zustimmung. Er sprach sich gegen die "bisherige Privilegierung der PKW-Besitzer" aus. Er erhoffte sich von der neuen Tarifstruktur eine Entfaltung in der Lenkungswirkung hin zu einer "klimagerechten Stadt" mit "mehr und besseren Fahrrad- und Fußwegen, Grünanlagen und Bäumen", die dann eine vergrößerte "Lebens- und Aufenthaltsqualität bewirken".

So weit wollte Alexander Pfisterer (SPD) natürlich nicht gehen. Er trat für einen "dringend effizienter zu nutzenden Parkraum" ein und erkannte bei den bisherigen Gebühren nicht die Widerspiegelung der knappen Ressource "öffentlicher Raum". Für ihn bedeutete daher die höhere Geldquelle auch ein Aufzeigen der "Wertigkeit öffentlicher Flächen" und die Anregung für die Autobesitzer, "eigene Stellplätze zu nutzen".

In einem zeigten sich allerdings zur Freude von Röckle alle Fraktionssprecher einig. "Die Parkraumbewirtschaftung muss kommen", fasste der Amtsleiter deren Bitte später vor der Abstimmung nochmals in Worte.