Eppelheim. (aham) Nach ewigem Hin und Her hat sich der Gemeinderat zu einem Beschluss durchgerungen: In der jüngsten Gemeinderatssitzung verabschiedete er den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Spitalstraße 32-34. Dass dieser nicht unumstritten ist, zeigt auch das Abstimmungsergebnis: Fünf Gegenstimmen und eine Enthaltung sprechen Bände.

Dieser Bebauungsplan hat eine lange Geschichte: Begonnen hat alles damit, dass das Landratsamt Veto gegen die Pläne eines Bauherren einlegte. Er möchte auf dem Grundstück ein Einfamilienhaus sowie eine Werkstatt mit Wohnungen errichten. Die Kreisbehörde war der Ansicht, dass sich das Vorhaben nicht in die Umgebung einfügt. Auch die Nachbarn hatten einige Bedenken gegen das Projekt - wie auch jetzt die vollen Reihen im Bürgersaal belegten.

Zweimal beschäftigte sich der Technische Ausschuss mit dem Bebauungsplan, auch dem Gemeinderat lag er schon in der Septembersitzung vor. Dass nun ein Beschluss gefasst wurde, liegt an kurzfristigen Änderungen des Planes. Unter anderem wurde die Terrasse des geplanten Neubaus in die überbaubare Grundstücksfläche einbezogen. Terrassen außerhalb dieser Fläche müssen einen Mindestabstand zum Nachbargrundstück von 2,50 Metern einhalten. Zudem müssen das straßenseitige und das rückwärtige Baufenster einen Mindestabstand von 13 Metern einhalten.

"Der Bauherr hat sich mit den Nachbarn getroffen und deren Wünsche in die neue Fassung eingearbeitet", berichtete Trudbert Orth. Der CDU-Fraktionsvorsitzende betonte, dass seine Fraktion für den Bebauungsplan sei. "An einem Bürger ein Exempel zu statuieren für das, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, zeugt nicht von sachlicher Diskussion" , sagte Orth in Anspielung auf die Probleme mit der Akin-Wohnbau-Gesellschaft in der gleichen Straße. Auch einen Seitenhieb auf die Grünen, deren Einstellung nach all den Diskussionen inzwischen bekannt ist, konnte sich Orth nicht verkneifen: "Hätten die Grünen in der Vergangenheit unsere ständigen Anträge für Bebauungspläne besser unterstützt, hätten wir viele Bausünden nicht."

Natürlich folgte die Gegenrede auf dem Fuße: "Wir haben noch nie gegen einen Bebauungsplan gestimmt, Herr Orth", hielt Grünen-Sprecherin Christa Balling-Gündling dagegen. Sie sah in der jetzigen Version nur "Flickwerk". Ihre Fraktion sei nach wie vor für einen Bebauungsplan für das gesamte Gebiet. "Ja, der Bauherr hat Kompromissbereitschaft gezeigt, aber das löst nicht das grundsätzliche Problem."

Das grundsätzliche Problem erörterte Renate Schmidt (SPD): "Akin warf bei diesem Thema seine Schatten voraus." Sie hielt fest, dass der Bauherr für die Spitalstraße 32-34 "realistisch betrachtet ein wuchtiges Gebäude bis hinten hätte bauen können". Dazu hätte er nur die Stellplätze verlagern müssen. Schmidt sah somit in dem jetzigen Vorhaben und dem dazugehörigen Bebauungsplan "das kleinste von allen Übeln".

Diesen Punkt griff auch Bernd Binsch (EL/FDP) auf: "Der Vorteil ist, dass noch viel Freifläche erhalten bleibt und der rückwärtige Bereich von Bebauung verschont bleibt." Maßgeblich für seine Fraktion seien aber auch die Kosten gewesen: Diese übernehme nämlich der Bauherr. "Und die Stadt hat für einen Bebauungsplan für das gesamte Gebiet kein Geld."