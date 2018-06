Von Anja Hammer

Eppelheim. Noch wenige Stunden - dann hat das letzte Stündlein der Straßenbahnbrücke zwischen Eppelheim und dem Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund geschlagen. Daran ändern auch die drei Granaten nichts, die am Mittwoch auf der Baustelle gefunden wurden. Am heutigen Freitagabend rücken ab 22 Uhr die Bagger an. Sie werden übers Wochenende der über 80 Jahre alten Konstruktion über die Autobahn ein Ende bereiten. Sie muss für einen Neubau weichen - ein Großprojekt innerhalb des Heidelberger Mobilitätsnetzes, das 17,5 Millionen Euro kostet.

Für den jetzigen Abriss der Querung über die A 5 muss die Autobahn 48 Stunden lang gesperrt werden. "Wegen des kurzen Zeitfensters gibt es für jeden Schritt einen Minutenplan", sagt Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehrs-Gesellschaft, die Bauherrin für den Abriss und den Neubau ist.

Hintergrund Neue Suche nach Granaten Nach dem Fund von drei Granaten lässt die Rhein-Neckar-Verkehrs-Gesellschaft (RNV) die Brückenbaustelle erneut überprüfen. Am Mittwoch waren Bauarbeiter im Rampenbereich auf Munition aus dem Krieg gestoßen. "Jetzt müssen wir natürlich noch einmal genau nachschauen", so RNV-Sprecher Moritz Feier. Gestern Nachmittag untersuchte eine Spezialfirma mit Messgeräten einen Teil des Geländes ab. Heute Vormittag geht die sogenannte Kampfmittelsondierung weiter. So soll vor dem Brückenabriss (siehe Artikel unten) der gesamte Baustellenbereich - also auch im Pfaffengrund - geprüft werden. "Wir gehen auf Nummer sicher", betont Feier. Er gehe nicht davon aus, dass noch etwas gefunden werde. Denn bereits vor den Bauarbeiten gab es eine solche Untersuchung sowie eine Luftbildauswertung. Und was, wenn doch Sprengkörper entdeckt werden? Da lasse sich nur spekulieren, so Feier. Er vermute aber, dass nur Kleinkampfmittel wie die Granaten auftauchen könnten. Diese seien zwar auch riskant, doch sie ließen sich zügig beseitigen. (aham)

Nach der Sperrung werden zunächst die Leiteinrichtung und das Geländer auf der Brücke entfernt. Währenddessen karren Lastwagen Unmengen an Sand an. "Wir müssen schließlich den Autobahnbelag vor den herabfallenden Trümmern schützen", erklärt Feier. Dafür werden stolze 800 Kubikmeter Sand, also 60 LKW-Ladungen, auf einem Vlies ausgebreitet. Diese gigantische Menge erklärt der RNV-Sprecher damit, dass die Fahrbahn natürlich auch links und rechts der Brücke abgedeckt werden müsse, also insgesamt auf einer Breite von 50 bis 60 Metern.

In den frühen Morgenstunden des Samstages kommen dann die Bagger zum Einsatz. Fünf Kettenbagger mit jeweils Hydraulikhammer und -schere meißeln und nagen sich Stück für Stück durch die Brücke - und zwar von oben und unten, wie Moritz Feier erläutert. Bis zum frühen Nachmittag soll der freischwebende Teil der Brücke verschwunden sein. Dann sind bis Sonntagmittag die beiden Widerlager dran und am Ende steht das Aufräumen. Um 22 Uhr soll die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Dass für das Saubermachen so viel Zeit eingeplant wurde, hat seinen Grund: Die Planer rechnen mit 3250 Tonnen Stahlbetonabbruch - also rund 125 LKW-Ladungen Brückenschutt. Die schützende Sandmasse auf der Autobahn ist vergleichsweise gering.

Um all das zu bewältigen, sind am Wochenende insgesamt zwölf Maschinisten und zwei Bauhelfer der Firma EAG aus St. Leon-Rot im Einsatz. Wer will, kann ihnen sogar bei der Arbeit zuschauen. Wie RNV-Sprecher Feier berichtet, sind auf Eppelheimer Seite extra Zuschauerbereiche eingerichtet: Rechts und links der Brückenrampe, also in der Wilhelm- und in der Brückenstraße kann man den Fortschritt der Abbrucharbeiten verfolgen. "Doch es ist wichtig, dass sich die Zuschauer an genau diese Bereiche halten", betont Feier. Denn an anderen Stellen würden sie nicht nur den Zuliefer- und Abtransportsverkehr behindern, sondern sich auch selbst in Gefahr bringen.