Von Anja Hammer und Christoph Moll

Region Heidelberg. Zwischen Neckargemünd und Meckesheim ist man genervt. Kein Wunder: In der Nacht auf Samstag fiel der Strom aus - und zwar zum vierten Mal in nur fünf Wochen. Das betroffene Gebiet ist zwar mal größer und mal kleiner, aber immer sind die Gemeinden Bammental, Neckargemünd, Meckesheim, Mauer und Wiesenbach dabei. So auch dieses Mal.

Wie der Netzbetreiber Syna mitteilt, fiel der Strom gegen 1.16 Uhr in Teilen der genannten Kommunen aus. Und wieder soll ein Kurzschluss die Ursache gewesen sein. Genaueres konnte Syna-Sprecherin Katja Heise gestern auf RNZ-Nachfrage nicht sagen: "Wenn nicht gerade ein Bagger bei Tiefbauarbeiten ein Kabel erwischt hat, ist es schwierig, die Ursache im Nachhinein festzustellen." Wahrscheinlich sei "irgendwo ein Kabel beschädigt", so Heise. "Das passiert hin und wieder."

Hin und wieder heißt zwischen Neckargemünd und Meckesheim: zum vierten Mal in fünf Wochen. Denn bei den letzten Stromausfällen, die sich Ende Mai ereigneten, wurde seitens der Syna stets eine ähnliche Ursache angegeben. Eine solche Serie sei "unschön", so Heise. Und "Doch es ist oft so: Wenn einmal der Wurm drin ist..." Deshalb könne man aber nicht sagen, dass das Netz vernachlässigt sei.

Der aktuelle Stromausfall wurde durch Umschaltungen in der Netzleitstelle in Pleidelsheim gelöst. Nach rund zwei Stunden und 20 Minuten, gegen 3.38 Uhr, gab’s laut Syna wieder überall Strom. Bis dahin waren die Feuerwehrhäuser in den betroffenen Gemeinden besetzt, was über die Warnapp "Katwarn" kommuniziert wurde. So hätten die Einsatzkräfte auch ohne funktionierendes Telefon verständigt werden können. Und tatsächlich: Während des Stromausfalls kam es in der Neckargemünder Altstadt zu einem Brand. Es besteht allerdings kein Zusammenhang (siehe Artikel unten).

In ihrer Pressemitteilung bittet die Syna abschließend "um Verständnis". Doch genau das hört bei den rund 32.000 Menschen, die in Bammental, Neckargemünd, Meckesheim, Mauer und Wiesenbach wohnen, langsam auf. "Diese Stromausfälle nehmen langsam ein Ausmaß an, dass man denkt, man sei in einem Entwicklungsland", schreibt ein Nutzer im sozialen Netzwerk "Facebook" und meint: "Bei diesen Preisen ist das eine Unverschämtheit." Eine Nutzerin rät derweil: "Man sollte immer ein paar Kerzen griffbereit haben oder eine Taschenlampe, wenn das jetzt öfter vorkommt."