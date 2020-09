Dossenheim. (bmi) Ein Wasserrohrbruch in der Hauptleitung hat dem Dossenheimer Wasserwerk am Freitag eine Nachtschicht bereitet. Wie die Gemeindeverwaltung am Montag berichtete, waren ihre Mitarbeiter zusammen mit der Firma Sailer von 3 bis 3 – also von 15 Uhr bis 3 Uhr nachts – in der Gerhart-Hauptmann-Straße mit der Reparatur beschäftigt. "Vielen Dank für das unermüdliche Arbeiten bis tief in die Nacht", gab es dann auch von Bürgermeister David Faulhaber und Betriebsleiter Martin Niederhöfer Lob.

Die Hauptleitung ist veraltet und entsprechend anfällig, wie Gemeindesprecherin Mareike de Raaf auf RNZ-Nachfrage erklärte. 15 Meter von der Leckage hatte es im Februar 2019 – eine Woche nach dem berühmten "blauen Wasser" – bereits einen Rohrbruch gegeben. Damals waren Erde und möglicherweise auch Keime in das Trinkwassernetz gelangt. Zum Abtöten möglicher Keime wurde dem Trinkwasser wochenlang Chlor hinzugegeben und für ganz Dossenheim galt ein Abkochgebot vor dem Verzehr. Das war diesmal nicht nötig und es war auch kein Haushalt durch den Rohrbruch beeinträchtigt.