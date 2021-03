Dossenheim. (dw) Live-Musik zu pflegen und anzubieten, das hat sich der "Verein zur Pflege der Live-Musik" auf seine Fahnen geschrieben. Nur, seit Monaten kann der Verein dem Zweck seiner Gründung nicht richtig nachgehen. Die Gründe sind hinlänglich bekannt. Pfiffig und aktiv, wie das Team um Vorsitzenden Florian Knappe nun einmal ist, hat man sich etwas einfallen lassen. Der Verein organisiert mit Künstlern der Region im von ihm betriebenen "Haus der Musik" sogenannte "Wohnzimmerkonzerte".

Die ersten Künstler und Termine stehen bereits fest, die ersten Konzerte sind bereits eingetütet. Das berichtete Reinhard "Dett" Nolze, der im Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Musiker leiden allesamt unter der anhaltend schlechten Situation, sagte Nolze. Er sprach von ihren Schicksalen und weiter: "Das macht uns betroffen." So wurde ein Corona-konformes Konzept entwickelt, das Künstlern ermöglicht, das zu tun, was sie aus Leidenschaft machen – Musik eben. Der Schlüssel lag in der Videoaufzeichnung, die Live-Musik via Internet direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer bringt. Das einzige Virus, das übertragen werden kann, ist musikalischer Natur.

Die Macher selbst sind ebenso geschützt: ein Musiker und eine Person, die aufzeichnet. So bleibt einzig die Interaktion zwischen Künstler und großem Publikum auf der Strecke, ist vielmehr aufgrund der Begegnungsregel stark eingeschränkt. Das Ein-Mann-Publikum ist Tom Beisel. Er ist selbst Musiker, hat ein Tonstudio und verleiht zudem Bühnentechnik. So rückte Beisel mit seinem Equipment an, weil "er die Idee großartig fand", so Nolze. Auch Gitarrist Jochen Seiterle sei "geflasht" gewesen und habe Hilfe und Unterstützung zugesagt. So bearbeiten sie die Aufnahmen gemeinsam. Seiterle selbst ist durch zahlreiche Bandprojekte wie dem Limbus-Club, Tegevé oder Django Mobil rund um Heidelberg bekannt und nach Olli Roth bei den Wohnzimmerkonzerten als Zweiter an der Reihe.

Mit der Abwesenheit des Publikums müsse man natürlich erst einmal klar kommen, meinte Nolze, selbst leidenschaftlicher Musiker, aus eigener Erfahrung. "Uns alle eint, dass wir spielen wollen", fasste er den Motor der trotz guter Absicht etwas skurril anmutenden Konzertidee zusammen. Und, man wolle eine Botschaft übermitteln: "Seht her, wir sind noch da". So hat man vor, zweimal im Monat neue Videos zu zeigen. Sie werden jeweils am zweiten und vierten Donnerstag eines Monats online gehen. Demnächst geht’s schon los.

Dem Verein war wichtig, dass die Musiker nicht nur eine Auftrittsplattform, sondern auch ein Honorar erhalten. "Sie sind uns da sehr entgegen gekommen", dankte Nolze den Künstlern. "Das kostet uns Geld", sprach er gleichwohl vom finanziellen Kraftakt des Vereins. Ihm sei die Zahlung eines Honorars dennoch wichtig. Wer die Aktion unterstützen will, kann das mit Spenden freilich tun.

Info: Wohnzimmerkonzerte mit Olli Roth, 11. März; Jochen Seiterle, 25. März; Neomore, 15. April; Kwadwo, 29. April. Video unter anderem über Link auf www.haus-der-musik-dossenheim.de Beginn 20 Uhr, danach wann immer man möchte.