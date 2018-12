Dossenheim. (pol/rl) Zu einem Unfall an der Kreuzung Handschuhsheimer Landstraße und Heinrich-von-Kleist-Straße kam es am Samstagabend. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 19 von der Handschuhsheimer Landstraße in die Heinrich-von-Kleist-Straße abbiegen. Dabei über er eine 43-jährige VW-Fahrerin, die ihm auf der Handschuhsheimer Landstraße entgegenkam.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch 10.000 Sachschaden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Mercedes-Fahrer muss sich trotz grüner Ampel für den Unfall verantworten, da er die Vorfahrt der VW-Fahrerin missachtet hatte.