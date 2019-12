Dossenheim. (cm) Im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Dossenheim ist es am Dienstag gegen 18.30 Uhr zu einem schweren Unfall mit drei Autos gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 34-Jähriger mit seinem VW Touran von Dossenheim kommend auf die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren. Hierbei übersah er als Linksabbieger den entgegenkommenden VW Caddy eines 35-Jährigen und stieß im Kreuzungsbereich mit diesem frontal zusammen. Der VW Caddy wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und touchierte einen an der Abfahrt der Anschlussstelle Dossenheim wartenden Opel Astra eines 28-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß der drei Wagen verletzten sich der 34-jährige Unfallverursacher, die vier Insassen des VW Caddy und der 28-jährige Opel-Fahrer leicht. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW Touran entstand ein geschätzter Schaden von 9000 Euro. Den Schaden am VW Caddy schätzt die Polizei auf rund 16 000 Euro und jenen am Opel Astra auf 6000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Freiwillige Feuerwehr aus Dossenheim ausgeleuchtet. Diese hatte gerade eine Übung, als der Alarm einging. Sie war deshalb besonders schnell vor Ort. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und versorgte die Verletzten. Außerdem wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Nachdem eine Fachfirma die Fahrbahn gereinigt hatte, konnte diese um 22.35 Uhr wieder freigegeben werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es laut Polizei nicht.

