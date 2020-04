Dossenheim. (bmi) Baumstümpfe und viel Freifläche statt üppigem Gebüsch und Sträuchern: Dieses ungewohnte Bild bietet sich seit einigen Tagen Autofahrern und Radlern an der Kreisstraße K4142 zwischen Dossenheim und seinem Weiler Schwabenheimer Hof. Bis auf den Boden wurden dort die Gehölze rund um die Unterführung der Autobahn A5 auf einer Strecke von rund 600 Metern heruntergeschnitten. Lediglich ein paar – nun isoliert stehende – Bäume blieben unberührt.

"Wieder einmal deutsche Gründlichkeit, ein trauriger Anblick zur Frühlingsblüte", meldete sich Wolfgang Bittmann bei der RNZ. Gegen die Pflicht zur Verkehrssicherheit, das Fällen nicht standsicherer Bäume und gelegentliches Zurückschneiden sei nichts einzuwenden, findet der Heidelberger. "Aber müssen Hecken, die ja nur wenige Meter hoch werden, derartig radikal bis oben auf die Hangkrone beseitigt werden?", fragt er.

"Das ist bei uns ein ganz gewöhnlicher Vorgang", sagt Behördensprecherin Silke Hartmann vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Die für die Pflege der Kreisstraßen zuständigen Straßenmeistereien würden Gehölze und Sträucher im Begleitgrün in regelmäßigen Abständen "auf den Stock schlagen", wie Hartmann es beschreibt. Der Vorgang diene in erster Linie der Straßenverkehrssicherheit. "In zweiter Linie tut er aber auch den Pflanzen gut. Die können in der Folge dann umso schöner austreiben", erklärt die Kreissprecherin.

Wolfgang Bittmann betrachtet die Sache anders. Als Bürger werde man dazu angehalten "auch mal ,Wildwuchs’ auf Privatgrundstücken zuzulassen". Er sieht Gebüsch auch entlang von Straßen als "Schutz und unabdingbare Nahrungsquelle für Insekten, Feldhasen und Vögel". Tiere, bei denen massive Rückgänge zu beklagen seien. Bittmann könne nicht begreifen, wieso "noch mehr Kahlflächen in unserer sowieso ausgeräumten Kulturlandschaft" geschaffen werden.

"Den Beschnitt kann man durchaus so radikal machen. Das verkraften die Pflanzen, die wachsen wieder", meint Dermot O’Connor. Den Dossenheimer BUND-Vorsitzenden stört allerdings etwas anderes: "Den Kahlschlag auf so einer langen Strecke durchgehend durchzuführen, ist sicher nicht nötig, vielmehr eher problematisch." Weil das komplette Unterholz nun fort sei, stehen viele Tiere ohne Unterschlupf dar. Die Mitarbeiter vor Ort hätten dies O’Connor gegenüber mit ökonomischen Gründen gerechtfertigt.

"Man sollte nicht alles immer nur wirtschaftlich betrachten, die Natur hat auch was zu sagen". meint der BUND-Vorsitzende. Er verweist zudem auf ein Schreiben des Landesverkehrsministeriums, in dem steht: "Bei Pflegemaßnahmen an Gehölzbeständen in der freien Landschaft ist eine abschnittsweise und zeitlich versetzte Gehölzpflege durchzuführen, um ausreichende Rückzugsmöglichkeiten für die Fauna zu gewährleisten."

Aus ökologischer Sicht werden Abschnittslängen bis zu einer Länge von höchstens 50 Metern empfohlen – in Dossenheim war die Strecke mehr als zehnmal so lang. Für die Zukunft will sich O’Connor nun dafür einsetzen, dass diese Maßgabe vom Landratsamt erfüllt wird.