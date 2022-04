Dossenheim. (dw) Die Situation war einst von einer Bürgerin als "Schildbürgerstreich" bezeichnet worden. Jetzt ist die Lösung zum Greifen nah. An der OEG-Haltestelle Süd wurde der westliche Bahnsteig umgestaltet. Vom Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Friedrich-Ebert-Straße kommend kann man dann wieder auf direktem Weg barrierefrei über eine Rampe zum Wohn- und Einkaufszentrum "Am Petrus" gelangen. Weil breiter, wird er komfortabler als der ursprüngliche Pfad sein. Eigen ist die Besonderheit, am Bahnsteig entlanggehen zu müssen.

Die Misere, nur über einen Umweg das Zentrum stufenlos zu erreichen, war vor inzwischen rund vier Jahren eingetreten. Damals hatte sich die Eigentümergemeinschaft den auf Privatgrund befindlichen Pfad für eine neue Nutzung einverleibt. Wahrscheinlich hatte er bestanden, seitdem das Zentrum zu Beginn der 80er-Jahre auf dem ehemaligen Werkgelände des Steinbruchbetriebs "Leferenz" errichtet wurde. Die Macht der Gewohnheit ließ die Bürger ihn daher mehr als vermissen. Man war verärgert. Die Situation bewegte die Gemüter und war gar Thema im Bürgermeisterwahlkampf 2019.

Die Gemeinde kümmerte sich und trat in Verhandlungen ein. Ein Umbau der nahe gelegenen Treppe scheiterte. Letztlich wurde die jetzt umgesetzte Lösung gefunden, die auch die Haltestelle attraktiver macht. Denn wer von Norden kommend aus der Bahn stieg, musste ebenfalls Umwege gehen, um barrierefrei eine andere Richtung einschlagen zu können.

Bauamtsleiter Jörg Ullrich berichtete von guten, konstruktiven Gesprächen zwischen den Beteiligten. Das Einvernehmen zwischen Gemeinde und Eigentümern war so gut, dass die Gemeinschaft auch rund die Hälfte der Kosten übernehmen wird. Das ist bei rund 12.000 Euro kein Pappenstiel. Letztlich profitieren die Bewohner ebenso vom Umbau des Bahnsteigs.

Gleichwohl waren auch Hürden zu nehmen. Die Rampe habe der Eigentümergemeinschaft zwei Stellplätze genommen, so Ullrich. Sie waren an anderer Stelle zu errichten. Der Brandschutz hatte dann ein Auge darauf, dass dadurch Rettungswege nicht behindert wurden.

In öffentlicher Sitzung hatte Steffen Schmitt (SPD) sich nach dem Stand der Dinge erkundigt. Er sei der Meinung, dass das jetzt schon umgesetzt werde, verkündete Bürgermeister David Faulhaber kurzgefasst die frohe Botschaft.