Dossenheim/Heidelberg. (bmi) Eigentlich hätte am Mittwoch vor dem Landgericht Heidelberg der Prozess gegen einen 22-Jährigen aus Dossenheim wegen sexuellen Missbrauchs starten sollen. Dazu kam es aber nicht – weil der Angeklagte nicht zur Verhandlung erschien. "Er konnte auch nicht an seinem gemeldeten Wohnort aufgefunden und kurzfristig beigebracht werden", berichtete Gerichtssprecher Thomas Henn auf RNZ-Nachfrage.

Der 22-Jährige soll sich laut Anklage im Sommer 2018 an einem damals fünfjährigen Jungen sexuell vergangen haben. Zudem wird dem Dossenheimer der Besitz kinderpornografischer Filme und Bilder vorgeworfen. Nun soll der Prozess am Mittwoch, 14. Oktober, beginnen. "Wenn der Angeklagte erneut nicht erscheint und vorher nicht aufgefunden wird, wird nach ihm gefahndet", so Henn.