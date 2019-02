Dossenheim. (bmi) Seit Mittwoch gilt in der Bergstraßengemeinde ein Abkochgebot für Trinkwasser vor dessen Verzehr. Dabei bleibt es noch mindestens bis zum Ende der Woche, wie Bürgermeister Hans Lorenz auf RNZ-Nachfrage erklärte. Er betonte: Es sei zwar möglich, dass die Chlorung des Wassers bereits am heutigen Freitag eingestellt werde. "Entwarnung können wir aber frühestens am Montag geben."

Seit Mittwochnachmittag wird das komplette Trinkwasser der Gemeinde mit Chlor desinfiziert, nachdem bei einem Rohrbruch Erde in die Hauptleitung gelangt war. Zudem hat die Feuerwehr bereits am Mittwoch alle Leitungen des Netzes gespült. Diese Vorsichtsmaßnahmen sollen das Entstehen und Verbreiten von Keimen verhindern. Anders als bei der durch die Blaufärbung des Wasser ausgesprochenen Warnung ist diesmal das Duschen und Waschen unbedenklich. "Gestern und auch heute werden an allen möglichen Stellen Proben entnommen", versicherte Lorenz. Keime wurden dabei bisher noch nicht festgestellt. Das Wasser gefährdet weiter nicht die Gesundheit.

Kurios: Seit gestern sucht die Gemeinde übrigens über ihre Internetseite einen Mitarbeiter für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Eine weitere Sofortreaktion? Nein, der Zeitpunkt sei reiner Zufall, wie Lorenz versichert. Der bisherige Wassermeister war vor zwei Monaten in Rente gegangen. Seitdem wurde die Struktur des Eigenbetriebs umgebaut und nun stockt die Gemeinde wieder auf drei Mitarbeiter auf. Man biete eine "abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit", heißt es in der Ausschreibung. Wenn man die vergangen Tage ansieht, scheint die Verwaltung nicht zuviel zu versprechen ...