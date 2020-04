Dossenheim. (bmi) Eine weithin sichtbare Rauchsäule, laut Polizei "große Aufregung" vor Ort: Am späten Sonntagnachmittag ist in der Schauenburgstraße ein fahrendes Auto spektakulär in Brand geraten. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem VW-Kübelwagen die Schauenburgstraße hinauf. Und zwar im oberen Teil, wo die Steigung weit über zehn Prozent beträgt. Kurz nach der steilsten Stelle bemerkte der Fahrer, dass aus seinem Motorraum Rauch quoll. "Nachdem er angehalten und die Motorhaube geöffnet hatte, schlugen ihm schon die Flammen entgegen", heißt es im Polizeibericht.

Glück im Unglück: Ein Feuerwehrmann wohnt in unmittelbarer Nähe. Zusammen mit weiteren Anwohnern konnte er mit Handfeuerlöschern den Brand unter Kontrolle bringen. "Durch die schnelle Reaktion konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Buschwerk am Hang und den nahe gelegenen Wald verhindert werden", zeigte sich Kommandant Stefan Wieder erleichtert. Vor allem bei der aktuellen Trockenheit und Waldbrandstufe vier von fünf. Die mit vier Fahrzeugen und 17 Mann angerückte Wehr sicherte das historische Cabrio vor dem Abrollen, löschten den Brand vollständig ab und bewässerte den angrenzenden Waldbereich. Die Straße war für Reinigungsarbeiten über zwei Stunden blockiert, Verletzt wurde bei dem spektakulären Feuer niemand.

Nicht zu verhindern war der Totalschaden des abzuschleppendem VW-Kastenwagens – die Kultserie feierte 2019 ihren 50. Geburtstag. Der Sachschaden ist unbekannt, Brandursache dürfte laut Polizei ein Defekt im Motorraum gewesen sein.

Update: Montag, 20. April 2020, 18.15 Uhr

Dossenheim. (pol/rl) Große Aufregung herrschte am späten Sonntagnachmittag in der Schauenburgstraße. Laut Polizeibericht war ein 45-jähriger Autofahrer gegen 16.30 Uhr im oberen Teil der Schauenburgstraße unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum des Wagens quoll. Nachdem er angehalten und die Motorhaube geöffnet hatte, schlugen ihm Flammen entgegen.

Eine Anwohnerin informierte die Rettungskräfte, worauf die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim mit rund 20 Mann und vier Fahrzeugen anrückte. Obwohl sie das Feuer schnell löschten, konnten sie nicht mehr verhindern, dass der Wagen größtenteils ausbrannte. Ein Anwohner verhinderte mit seinem Feuerlöscher zudem ein Ausbreiten der Flammen auf die unmittelbar angrenzenden Hecken.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt sich noch nicht einschätzen. Bei dem total beschädigten Auto handelt es sich um ein Fahrzeug mit historischem Kennzeichen. Als Ursache wird ein technischer Defekt im Motorraum vermutet. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Schauenburgstraße war rund zwei Stunden blockiert. Eine Spezialfirma musste die Straße von Betriebsstoffen reinigen, die das Feuer freigesetzt hatte.