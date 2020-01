Dossenheim. (bmi) Er steht noch, der Verkaufswagen der Bäckerei Breitenstein in der Theodor-Heuss-Straße. An der gleichen Stelle, wie in den vergangenen acht Jahren. Nur: Verkauft wird seit zwei Wochen nicht mehr. "Aus betriebswirtschaftlichen Gründen", wie auf einem an dem Verkaufsstand angebrachten DIN-A 4-Zettel steht. Das ist die Kurzversion.

Die ausführliche Fassung ergibt sich durch einen Anruf im Hauptgeschäft der Bäckerei in Heidelberg-Wieblingen. "Wir hatten Personalprobleme", beginnt Inhaber Hans Breitenstein zu erklären. Jahrelang war der Verkaufsstand beliebt und belebt, lief gut. Zunächst drei Jahre in der Jahnstraße, wo zuvor der dortige Edeka-Markt geschlossen hatte. Und seither am heutigen Standort. Ende 2018 ging dann die langjährige Verkäuferin in Rente – und die Probleme begannen.

"Wir haben seither vieles versucht, aber es war schwierig eine neue Konstante zu finden", sagt Jana Breitenstein, zuständig für die Buchhaltung der Bäckerei. Der Wagen ist zwar beheizt, dennoch sei es nicht jedermanns Sache, den ganzen Tag bei Wind und Wetter dort zu stehen. Im Zwei-Schichten-Betrieb gestaltete es sich zusehends kompliziert, den Betrieb aufrechtzuerhalten. "Der Draht zu den Kunden ist auch ein anderer als bei einer normalen Bäckereifiliale, vergleichbar mit einem Marktstand. Das liegt nicht jedem", so Jana Breitenstein. Von den speziellen Standortbedingungen abgesehen sei es allgemein schwierig, Fachpersonal zu finden. So ging der Umsatz im Jahr 2019 stark zurück, der Aufwand stieg. "Das Einführen der Bonpflicht war dann das I-Tüpfelchen" , sagt Hans Breitenstein.

So ist das große Dossenheimer Wohngebiet unterhalb der B 3 nun bäckerlos, die Rutz-Filiale im Gewerbegebiet und Riegler-Filiale am neu geschaffenen Goetheplatz die nächsten Alternativen. Breitenstein selbst habe sogar noch einen Nachfolger gesucht vergeblich. Auch seine eigene Entscheidung steht – und so wird auch der Wagen nicht mehr lange stehen, am Dienstag abgeholt.