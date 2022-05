Von Doris Weber

Dossenheim. Es ist ein Zufall, dass sich die Wege von Claus Vachenauer und dem Verein "Lakota Trading Post" kreuzten – und dann auch noch vor diesem besonderen Hintergrund. In Verbindung brachte sie ein Totempfahl, den der Pensionär geschnitzt hatte. Der Pfahl wurde nun mit einem Fest eingeweiht, so wie es die Tradition der an der pazifischen Nordwestküste lebenden Indianer verlangt. Damit kam etwas schon für sich allein genommen Symbolträchtiges auf das Vereinsgelände im Kalkofental unterhalb der Schauenburg, das als Handelsfort angelegt ist. Doch die Beziehung ist noch vielfältiger.

Nach der Tradition der an der pazifischen Nordwestküste lebenden Indianer wurde der Totempfahl (r.) auf dem als Handelsfort angelegten Gelände eingeweiht. Foto: Alex

Schnitzer Vachenauer hatte schon zuvor einen Bezug zu diesem Ort. Er ist nämlich Enkel des Regisseurs, der vor gut 100 Jahren dort die ersten Western-Stummfilme drehte. Dass sein Großvater für das Schlierbacher Filmstudio "Glashaus" die später als "Neckar-Western" bekannten Filme produzierte, wusste er natürlich. Auch der Ort war ihm nicht unbekannt. Nur, dass auf dem Filmgelände im damals noch aktiven Steinbruch heute ein Verein das Leben von Trappern und Indianern authentisch nachlebt, davon wusste er bis vor Kurzem noch nichts. So schloss sich am Tag der Einweihung auf fast wundersame Weise ein Kreis.

Der Totem-Pfahl selbst stammt – fast wie es sich gehört – von einer 20 Meter hohen Rotzeder aus dem Wiesenbacher Wald. Davon bearbeitete Vachenauer sechs Meter, die immer noch rund 700 Kilogramm wiegen. Den Pensionär, der als Zahntechniker bis dahin filigranes Arbeiten gewohnt war, reizte die Aufgabe, aus dem Holz ein Totem zu schnitzen. Die indianische Kultur fasziniere ihn schon lang, sagte er. Fünf Jahre lang bearbeitete er den Plan im Kopf. Dann bot sich die Gelegenheit. Ruhestand, Coronakrise und die Möglichkeit, auf der Streuobstwiese von Peter Carlin vom "Verein zur Erhaltung der Wiesenbacher Kulturlandschaft" den Stamm in aller Ruhe bearbeiten zu können, waren weitere Zufälle.

Während eines Jahres ließ er am Fuß einen Grizzly-Bär entstehen, der einen Lachs fängt. Ihm folgen ein Wolf und ein Rabe. Zwischen den Vogelbeinen ist der Schnitzer selbst symbolhaft dargestellt. Obenauf sitzt der Wächter, eine fiktive Figur, der Gelände und Bewohner bewacht und schützt. Farben heben die Figuren hervor.

Den Weg in die Bergstraßengemeinde hatte der Pfahl nur deshalb gefunden, weil der zuvor dafür angefragte Heidelberger Zoo aktuell keine Möglichkeit gesehen habe, ihn in sein Gelände einzubinden, so Vachenauer. So recherchierte er weiter und entdeckte den Verein. Als er den Namen seines Großvaters las, war der Bestimmungsort gefunden. Gefragt, ob der Verein den Pfahl als Dauerleihgabe aufstellen würde, habe der Vereinsvorsitzende Rainer Kanka sofort Ja gesagt.

Die Einweihung begann mit einem Einzug der als Indianer gekleideten Mitglieder. Selbst Kanka, der sonst als "Doc Holiday" erscheint, wechselte für diesen Anlass seine Robe. Eine zentrale Aufgabe übernahm Peter Grüll: "Grey Eagle" vertrieb nach indianischem Ritual mit Salbeirauch negative Energien und reinigte die Aura des Stamms und der Teilnehmer. Er informierte über die Tradition anhand des für US-Präsident Joe Biden gefertigten Totems. Es wurde getanzt und gejubelt.