Dossenheim. (dw) Der Berg lebt, auch wenn’s komisch klingt: Diese Erfahrung musste die Bergstraßengemeinde im vergangenen Frühjahr erneut machen, als oberhalb des Museumshofs im Steinbruch Leferenz versucht wurde, einen absturzreifen Baum zu entfernen. Material löste sich und fiel dynamisch nach unten. Die Steine sprangen wie auf glatter Wasseroberfläche weiter. Um mögliche Schäden an Leib und Leben "im Betrieb" zu vermeiden, soll jetzt ein zweiter Schutzwall vor den im Museumshof bereits bestehenden gesetzt werden. Darin waren sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses einig.

Die Ausgaben würden derzeit ermittelt. Im Haushalt seien stets Mittel zur Sicherung im Steinbruch berücksichtigt, so Jörg Ullrich, Leiter des Fachbereichs "Planung und Technik". Diese würden ausreichend sein, war er sich sicher. Eugen Reinhard (FDP) und Alexander Willwert (CDU) wünschten sich Steinbruchsteine zur Gestaltung des Walls – und keinen Erdaushub.

Der Gefahr, die das Gelände mit sich bringt, lässt den Steinbruch Leferenz seit dem Jahr 2009, als er für das Publikum geöffnet wurde, unter stetiger Beobachtung stehen. Das Sinsheimer Büro Töniges, "Beratende Geologen und Ingenieure", nehme die Felswände regelmäßig in Augenschein. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe in anderem Zusammenhang die Stimmigkeit des Sicherheitskonzepts bestätigt, sagte Ullrich ergänzend. Jetzt waren die Ingenieure gerufen worden, um die "Felsböschung im südöstlichen Museumsbereich" zu begutachten. Der Bereich ist besonders heikel, weil sich dort die Naturbühne mit Zuschauerraum befindet. So war es fraglos, dass die Ausschussmitglieder der vom Ingenieurbüro vorgeschlagenen Maßnahme zustimmen würden.

Freilich wunderte man sich über die Entfernung des Baums, die die Steine ins Rollen gebracht hatte. Rüdiger Neumann (SPD) fragte, ob die Ausführung durch eine Fachfirma geeigneter gewesen wäre. Elisabeth Schröder (Freie Wähler) war erstaunt, dass der Baum, dessen Wurzelwerk üblicherweise Boden und Material halte, entfernt worden war. Weder Baum noch Material seien noch gehalten worden, gab Bürgermeister David Faulhaber zu verstehen.

Im Zusammenhang mit der Sicherheit erwähnte er von sich aus die Fahrtage der Feldbahn. Im Steinbruch Leferenz sammelt Familie Schilling seit dem Jahr 1998 Loks und Loren. Mit der Öffnung des Steinbruchs wurde die Präsentation ausgedehnt und mit Fahrtagen und Führungen ergänzt. Es wurde der Einsatz der Maschinen beim Abbau verschiedener Bodenschätze erklärt. "Aufgrund unklarer Haftungsfragen im Steinbruch gibt es auf unbestimmte Zeit keine weiteren Fahrtage!". So waren Besucher zuletzt im Mai des vergangenen Jahres eingeladen.

Sicherheit und damit die Haftungsfrage sind der Gemeinde wichtig. Faulhaber sprach von "ganz klaren Verhaltensregeln". Man sei nicht auf dem Rathausplatz. Matthias Harbarth (CDU) hatte ebenfalls großes Interesse nach Absicherung der Kommune.