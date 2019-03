Dossenheim. (aham) Seine Schönheit wurde ihm zum Verhängnis. So lässt sich das Schicksal eines Mandelbaumes zusammenfassen. Denn seit Montag liegt er in Stücke und Äste zerteilt am Wegesrand am Mantelbach. Ein Forstmitarbeiter der Gemeinde hat ihn zersägt, nachdem Sturm "Eberhard" den Baum am Sonntag umgerissen hatte.

"Das war der schönste Baum weit und breit", weiß Theo Konradi. Der 75-Jährige ist der Mandelhüter vom Mantelbach. Er hatte vor einigen Jahren mit dem Pflanzen der Rosengewächse begonnen, quasi um den Monokulturen der Weinberge etwas entgegenzusetzen. Seither werden jährlich neue Bäumchen gepflanzt; zuletzt am Samstag beim Dossenheimer Mandelblütentag. Inzwischen stehen über 50 Bäume im Norden Dossenheims, allesamt gespendet.

Und seit Sonntag fehlt der erste in der Reihe direkt hinter der Brücke über den Mantelbach. "Weil er so schön geblüht hat, war seine Krone wie ein Segel im Wind", erklärt Konradi. "Wenn er nicht so üppig geblüht hätte, hätte er den Sturm wahrscheinlich überlebt." Eine weitere Ursache sieht der Mantelhüter in der Schermaus, deren Löcher er im Sommer rund um den sechs Jahre alten Baum entdeckt hat. "Die Maus frisst die Wurzeln", so Konradi. Normalerweise würden die Bäume dagegen ankämpfen, doch der trockene Sommer habe es dem Rosengewächs schwer gemacht. Zwar habe er es extra gegossen. Konradi: "Aber das hat scheinbar nichts genützt."

Daher stand am Montagmorgen das Telefon des 75-Jährigen nicht mehr still. "Der ganze Anrufbeantworter war voll", berichtet der frühere Besitzer einer Wäscherei. Gefühlt ganz Dossenheim litt mit dem Mandelbaum, dessen Blüten der Wind in alle Himmelsrichtungen verteilt hat. Konradi selbst musste Dieter Roth anrufen. Der Gründer der "Forschungsgruppe Wahlen", die unter anderem die Wahlsendungen des ZDF betreut, wohnt nämlich in Dossenheim und hat den betroffenen Baum gespendet. "Er war ganz entsetzt - aber er will einen neuen spenden", so Konradi.

Die blühenden Zweige liegen jedenfalls noch am Mantelbach. Wer will, darf sich gerne einen zartrosa Strauß mit nach Hause nehmen, sagt Konradi.