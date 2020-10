Dossenheim. (bmi) An einer Stelle wird der Asphalt abgefräst, an anderer Stelle zwei Kanalschächte saniert und ein Hydrant repariert: Auf der Bundesstraße B3 wird seit Montag zwischen der Kreuzung mit der Schwabenheimer Straße und der Einmündung zur Anne-Frank-Straße fleißig unter Vollsperrung gearbeitet. "Die Arbeiten liegen im Zeitplan", teilt Clara Reuß als Sprecherin vom zuständigen Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf RNZ-Nachfrage mit. Am Freitagmittag soll die Sperrung der Ortsdurchfahrt laut Gemeinde aufgehoben werden.

Auf dem knapp 200 Meter langen Abschnitt werde hier für rund 80.000 Euro die Asphaltdeck- und Binderschicht erneuert. "Die B3 ist hier geprägt von zahlreichen Rissen und Spurrillen", so Reuß. Daher werden gerade Tausende Pendler, die von der Bergstraße nach Heidelberg und zurück verkehren, innerörtlich umgeleitet. Die Vollsperrung der B3 für die von der Gemeinde durchgeführte Sanierung zweier Schächte war länger geplant, das RP entschied sich laut Reuß kurzfristig, "im Schatten dieser Sperrung ein Teilstück der B3 zu sanieren." Anders am Montag hielten sich die Staus infolge der zuvor nicht angekündigten Maßnahme am Dienstag in Grenzen.