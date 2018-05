Wo früher direkt an der B 3 die Total-Tankstelle stand, entstehen nun 72 Wohnungen Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Es ist die derzeit wohl größte Baustelle in der Bergstraßengemeinde: Zwischen B 3 und Goethestraße wachsen gerade zwei Gebäude in Windeseile und mit bis zu sechs Geschossen in die Höhe. Wo bis vor wenigen Jahren die Total-Tankstelle und das Autohaus Gehrig standen entstehen nun bis spätestens Ende März kommenden Jahres 72 Wohnungen, die laut Daniel Stern von der Heidelberger ESP Projektentwicklung komplett verkauft sind und an Senioren sowie Studenten vermietet werden. Die RNZ gibt einen Überblick über das Millionen-Projekt und den aktuellen Stand:

Hintergrund Das Areal der ehemaligen Total-Tankstelle zwischen Handschuhsheimer Landstraße (B 3) und Goethestraße umfasst rund 2000 Quadratmeter. Nach dem Wegzug des Autohauses Gehrig Ende 2014 wurde das Gelände komplett verkauft und in Abstimmung mit der Gemeinde ein Architektenwettbewerb mit dem Namen "Total Zentral!" veranstaltet. Dabei setzte sich im August 2015 das Büro "Bilger Fellmeth" aus [+] Lesen Sie mehr Das Areal der ehemaligen Total-Tankstelle zwischen Handschuhsheimer Landstraße (B 3) und Goethestraße umfasst rund 2000 Quadratmeter. Nach dem Wegzug des Autohauses Gehrig Ende 2014 wurde das Gelände komplett verkauft und in Abstimmung mit der Gemeinde ein Architektenwettbewerb mit dem Namen "Total Zentral!" veranstaltet. Dabei setzte sich im August 2015 das Büro "Bilger Fellmeth" aus Frankfurt durch. Dessen Entwurf ging kaum verändert durch die Bauplanung und wird seit Ende vergangenen Jahres und bis März 2019 in die Realität umgesetzt. Die Baukosten liegen laut der Heidelberger Firma ESP Projektentwicklung, im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Auf rund 4000 Quadratmetern Baugrundfläche entstehen dabei 72 Wohneinheiten: 45 Apartments für Studierende und 27 seniorengerechte Wohnungen sowie ein Café mit Bäckerei. bmi

Studentenapartments: An der sich Richtung Norden zuspitzenden Ecke des Areals entsteht ein Wohnheim mit Einzelapartments für Studenten und Doktoranden. Der Rohbau ist fast abgeschlossen, die fünf Geschosse bereits gut erkennbar. Hier entstehen insgesamt 45 Wohnungen mit Größen von meist rund 25 bis 50 Quadratmetern Wohnfläche. "Alle Apartments verfügen über ein eigenes Bad sowie eine eigene Küche und werden voll möbliert vermietet", erklärt Diplom-Ingenieur Daniel Stern. Er ist einer der Projektleiter der ESP Projektentwicklung mit Sitz in Heidelberg. Die zukünftigen Bewohner dürfen sich zudem auf einen gemeinsam nutzbaren Bereich mit Fitnessstudio und Aufenthaltszimmer inklusive Tischkicker freuen.

Seniorengerechtes Wohnen: Das südliche Gebäude in Richtung Heidelberg wird 27 seniorengerechte Wohnungen erhalten und ist zweigeteilt: Richtung Handschuhsheimer Landstraße (B 3) entstehen sechs, Richtung Goethestraße vier Stockwerke. "Zielgruppe ist hier die Generation 55 plus", so Stern. "Ein Betreuungsservice kann auf Wunsch angefordert werden." Die Wohnungen fassen jeweils zwischen 50 und 130 Quadratmetern Wohnfläche. Im Gebäudeteil Richtung B 3 entsteht im Erdgeschoss zudem ein Café inklusive Bäckerei mit 170 Quadratmetern Fläche.

Café: Erst ja, dann nein, dann doch wieder ja: das Café sorgte anfangs für Schwierigkeiten beim Bau. Die Bäckerei Riegler signalisierte früh Interesse, sagte dann aber wieder ab. "Dem Betrieb war wichtig, dass zur B 3 hin Stellplätze entstehen", betont Stern. Diese waren in der ersten Version nicht geplant. Ohne eine direkte Haltemöglichkeit für den Durchgangsverkehr sei die Wirtschaftlichkeit gefährdet, hieß es von Seiten der Bäckerei. Nun sind sechs Parkplätze längs der Bundesstraße in Planung, die Bäckerei wieder an Bord - und alle glücklich. Nach Auskunft der Gemeinde bleibt die Riegler-Filiale im Dossenheimer Ortszentrum erhalten. Der neue Standort soll ein Stück weit auch die Bäckerei-Versorgung westlich der B 3 verbessern.

Goetheplatz: Die Fläche zwischen den beiden Gebäuden soll den Namen Goetheplatz erhalten, ist öffentlich begehbar und könnte so Bewohner wie Bürger zum Verweilen einladen. Dazu soll auch das Café mit seinem Außenbereich samt Sitzmöglichkeiten beitragen. "Das Café und der Platz werden zu einer Begegnungsstätte, an der Jung und Alt zusammenkommen", hofft Projektentwickler Daniel Stern.

Ampel und Radweg: Zum nahe gelegenen Einkaufszentrum "Am Petrus" und der Straßenbahnhaltestelle "Dossenheim Süd" soll eine Querung über die B 3 mit mit Ampelanlage eingerichtet werden - ein lange gehegter Wunsch des Gemeinderats. "Jetzt haben wir die Chance beim Schopfe gepackt", sagt Jörg Ullrich. Laut dem Bauamtsleiter übernimmt die Gemeinde zwei Drittel der Kosten für die Maßnahme, die noch bis Ende des Jahres ausgeschrieben werden soll. Durch die geplanten Längsparkplätze für Bäckereikunden direkt an der B 3 wird der Fuß-und Radweg leicht verschoben, künftig eine kleine Kurve machen und zwischen Neubau und den Stellplätzen verlaufen.

Streitfrage Stellplätze: Die Zahl der Stellplätze war in den Gemeinderatssitzungen zur Bebauungsplanänderung ein heißes Thema. Unterhalb der 72 Wohnungen entsteht eine Garage mit Platz für 42 Fahrräder und 34 Autos sowie fünf weitere Pkw-Stellplätze im Freien. Damit werden die baurechtlichen Vorgaben eingehalten, da bei Wohnungen für Senioren und Studierende der Nachweis eines halben Platzes pro Wohnung genügt. Benachbarte Anwohner fürchten aber, dass es in Zukunft zu einem Parkengpass in der Goethestraße kommen könnte.